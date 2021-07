Unidade por Rodeiro insiste en cuestionar el diseño de los campamentos de verano denunciando trato discriminatorio en su realización. La formación política asegura que el último día de la primera quincena “los 20 niños que participan en el programa Concilia no fueron hoy (por ayer) de excursión a Casa Grande de Xanceda y a la playa de Miño, mientras el resto de los 30 chavales que participan en los campamentos de tarde quedaron en Rodeiro con la tristeza en el cuerpo”. El grupo municipal liderado por Alberte Lamazares recuerda que en su momento alertaron de este asunto y “también presentamos una moción en pleno que fue rechazada por el PP. No entendemos por qué el gobierno tiene la pretensión de perjudicar a las familias que trabajan de mañana”, aseguran en su comunicado. Unidade por Rodeiro solicita al Concello que “en las próximas quincenas no se discrimine a ningún niño y más allá de fotografiarlos utilizando sus imágenes en beneficio propio, era mejor que pusieran su capacidad intelectual a trabajar”, concluye.