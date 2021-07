El Concello de Lalín ha presentado un nuevo vídeo en el que pretende mostrar la diversidad de actividades que puede ofrecer el municipio durante el verano. El montaje. que no llega a los 2 minutos de duración, hace un recorrido por lo que sería una jornada veraniega completa en Lalín. Comienza con un amanecer desde la Serra do Candán en una tienda de campaña y termina con una puesta de sol. El objetivo de la pieza reside principalmente en transmitir alegría, desconexión y ganas de venir a Lalín.

Los espacios que aparecen no se centran exclusivamente en la naturaleza y el patrimonio, sino también en otras áreas de ocio del Concello. De esta manera, podemos distinguir zonas del casco urbano como la Praza da Igrexa, con un ambiente de ocio en las terrazas y con una perspectiva ofrecida desde el campanario de la iglesia. Aún así, aparecen también lugares como la Ponte Taboada, la Ponte dos Cabalos o el Pozo do Boi, que ofrece la posibilidad de darse un baño y disfrutar de espacios naturales.

Para reflejar el ámbito más cultural del Concello tiene presencia el Pazo de Liñares, con un Museo do Xoguete e da Marioneta que ya está en marcha, además de la parte histórica y patrimonial propia del pazo. Por otro lado, el Paseo Pontiñas también ofrece en el vídeo su parte más deportiva y lúdica, con gente haciendo ejercicio o disfrutando de momentos en familia en la zonas habilitadas con mesas. No solamente el deporte aparece reflejado de esta forma, sino que también se incluye el Lalín Arena, unas instalaciones que acogen multitud de competiciones y disciplinas deportivas. A estos lugares podemos añadir otros como la Estatua de Loriga, la Fraga de Catasós y la Carballeira do Rodo, con planos vistos desde arriba.

La pieza audiovisual ha sido grabada por la empresa Aerocámaras, que ha posibilitado la combinación de imágenes lentas con imágenes muy rápidas, así como secuencias a ras del suelo y otras a vista de pájaro realizadas mediante el uso de drones. La concelleira de Turismo, Begoña Blanco, destacaba el papel de la música indicando que pretende acercarse a los jóvenes y facilita el hecho de mantener la atención hasta el final. La melodía principal también es acompañada por sonidos ambiente de las diferentes escenas y situaciones que se ven reflejadas en el vídeo.

Una gran parte del proyecto ha sido financiada a través de la línea 2 del Plan Concellos 2021 de la Diputación de Pontevedra. Concretamente, la iniciativa forma parte de un programa de turismo en el que existe una parte de audiovisual subvencionada a través de este plan. Cabe destacar que además de este vídeo de verano, Begoña Blanco y Nuria Álvarez, técnica de turismo, están trabajando en un proyecto de senderismo junto a Roteiros de Lalín. La campaña, que saldrá a la luz en octubre, pretende promocionar 6 rutas de naturaleza y 3 de casco urbano del Concello.