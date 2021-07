Se dice que la cara es el espejo del alma. Y debe de serlo. Cuando alguien se siente mal, se le nota en el rostro, ya sea en forma de ojeras o de un gesto apesadumbrado. Del mismo modo, cuando se siente una inmensa felicidad, también se transmite en la imagen que se proyecta al exterior, de ahí que digan que muchas mujeres embarazadas están más hermosas que nunca, no tanto por los kilos de más que suelen acompañar al proceso sino porque irradian vida. El fenómeno no es exclusivo del ser humano. Lo demuestra la estampa que ofrecía hasta ahora el exterior del Museo do Pobo Estradense que lleva el nombre del recordado Manuel Reimóndez Portela. Tras más de una década sin que estos fondos puedan exhibirse al público, la maleza que rodea a este edificio histórico avanza inexorable para conferirle también una imagen de abandono, por dentro y por fuera.

Fue el BNG de A Estrada, a través de su portavoz, Susana Camba, la que puso ayer el acento en esta cuestión, refiriéndose al Museo do Pobo Estradense como “un edificio abandonado, por dentro y por fuera. “A este paso, un museo etnográfico como este podrá convertirse en un parque temático de la flora y fauna local; en resumen: un desastre que demuestra el nulo interés del PP por la historia y tradiciones de nuestro concello y por el ingente trabajo de personas, como Reimóndez Portela, que recogieron todo el material que allí hay”, apuntó Camba.

Sin embargo, quiso la casualidad –o quizás la oportunidad– que en el mismo día en que el BNG hizo públicas las imágenes de la maleza en el entorno del museo, operarios municipales llegasen hasta estas dependencias para librarlas de la maleza. Si embargo, las palabras de la formación nacionalista siguen teniendo encaje en el estado actual de estas dependencias municipales. “En reiteradas ocasiones pedimos que se abra el público el museo, incluso presentamos una moción, pero a día de hoy es un edificio abandonado”. Camba va más allá y acusa al PP estradense de ser un “genocida cultural y patrimonial, que solo tiene ojos para el cemento”. “El estado es una prueba del evidente de la desidia del gobierno respecto al museo y la falta de infraestructura permanente de personal y de recursos para hacer mantenimiento, puesta en valor y evolución del mismo”. El Bloque aprovechó ayer la ocasión para reclamar una apertura del Museo Reimóndez Portela que ya se dilata en exceso, después de varias obras y anuncios con intención de reapertura.

La última obra en estas instalaciones –cuya apertura ya se esperaba hace una década, tras otra reforma– corresponde a la renovación integral de la cubierta. Se hizo antes de la pandemia, pero el verdadero problema para abrir el museo –supuestamente la falta de personal- parece necesitar más pico y pala.