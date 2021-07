“Fue toda una gran sorpresa descubrir que valgo para esto”

La Deputación de Pontevedra acaba de seleccionar los cinco proyectos empresariales que formarán parte del segundo Programa de Apoio ao Emprendemento no Rural que promueve en colaboración con la Fundación Roberto Rivas. Entre ellos se encuentra la de la artesana y diseñadora venezolana afincada en Lalín, Elga Johanna Medina, que apuesta por la artesanía y el ecodiseño con productos hechos a mano a partir de materiales sostenibles y de proximidad.

–¿Cómo definiría su proyecto seleccionado por la Deputación?

–Me gusta trabajar con productos artesanales y materiales sostenibles como el ratán o algodón cien por cien, entre otros. Luego también me estoy dedicando a utilizar materiales propios de esta zona como salgueiros e incluso ya puedo contar con tres arbolitos propios que, aunque no es ni mucho menos una plantación, me permitirá contar con material propio. Lo que hago es artesanía con todos ellos como cestería que la he estado aprendiendo de una manera autodidacta. He ido haciendo cosas por mi cuenta. Me refiero a lámparas o, por ejemplo, decoro frascos reciclados con mimbre o macramé. De momento, estoy trabajando para floristerías, algo que me gusta mucho porque también ellas son también artesanas y reconocen el valor de cada trabajo.

–¿Es su única forma de distribución en la actualidad?

–Por ahora sí porque estoy empezando. Tengo un trabajo a media jornada, que es de donde obtengo algunas ingresos. El tiempo libre que me queda entre eso y la casa y los niños, pues voy dedicándole un poco a las artesanías. De todas formas, mi objetivo es a corto plazo poder dedicarme un poco más a eso hasta que pueda conseguir vivir de ello porque realmente es lo que me gusta hacer ahora.

–¿Qué significa para usted haber sido seleccionada en el programa de apoyo de la Deputación?

–Sin duda alguna supone ese empujoncito que me faltaba para poder arrancar con todo esto que como te digo me gusta hacer. Me hacía falta ese poquito de seguridad definitiva para terminar de decidirme a dedicarme a ello. Me encantaría el día de mañana poder contar con una línea propia con mi marca, aunque de hecho ya los tienen en estos momentos porque en la etiqueta ponen “Johanna Artesanía” y por eso te digo que esta selección puede ser definitiva.

–¿De dónde le viene esta vocación artesanal tan acentuada?

–La verdad es que fue todo un descubrimiento. Fue algo que surgió más bien a través de una situación personal en la que te encuentras un poco sin saber qué hacer. Digamos que a nivel personal me fui desprendiendo de capas de esas que nos vamos poniendo desde que nacemos, y esto estaba ahí escondido sin yo saberlo. Si soy sincera, es algo que se me da bien. Incluso te diría que no sabía que podía hacer cosas como las que hago. Fue todo un descubrimiento y surgió como te digo de una situación de quedarme sin empleo y empezar a buscarte algo para ganar un dinero extra y no sé por qué me dio por ahí. Lo cierto es que no lo entiendo.

–¿Tiene tradición familiar en esto de trabajar de forma artesana?

–Tengo una madre que siempre ha tejido con sus manos pero yo la veía y a mi ni se me ocurrió nunca hace nada parecido. Incluso a veces me pedía que hiciera algo y yo siempre me negaba. Ya te digo que fue toda una sorpresa después de haber cosas por internet como tutoriales y de repente empezó a despertar esa chispa y por ahí nació todo y cada día un poquito más. Hice cursillos y fui conociendo un poco mejor los materiales para irme metiendo un poco más en el mundillo.

–¿Cómo será la formación específica para realizar el proyecto?

–La verdad es que todavía no hemos recibido toda la información necesaria pero sí sabemos ya que las clases grupales serán vía online. Después, tengo entendido, pero no lo sé exactamente aún, que podríamos incluso llegar a tener tutorías presenciales y todo.

–Como venezolana, ¿qué le está pareciendo lo que está sucediendo estos días en el Caribe?

–Lo veo con mucha pena, como siempre. Yo, por suerte, allí casi no tengo familia y es un aliciente saber que todos están en otros sitios.