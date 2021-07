El colegio que todo niño quisiera

Cuatro maestros para ocho alumnos o, lo que es lo mismo, una ratio de dos niños por docente. Todo un lujo al alcance de muy pocos colegios, por no decir ninguno. Es una de las muchas ventajas que ofrece el CEIP de Merza: una atención individualizada envidiable, un enclave perfectamente integrado en el medio rural, rodeado de naturaleza –hasta con un microclima propio– y ajeno a problemáticas tan de actualidad como el acoso escolar. Todo un oasis estudiantil que podría perderse si se mantiene la tendencia menguante de la matriculación. La solución está en manos de las propias familias de Merza y su entorno.

En 1981 abría sus puertas el colegio público de Merza, concebido para dar servicio a esta parroquia y a las aledañas de Fontao y Bascuas. Algunos padres, hoy abuelos, recuerdan que llegaron a ser más de cien alumnos en los mejores momentos. Cuarenta años después, viene de clausurar un curso con once y afronta el próximo con solo ocho matriculados, ninguno nuevo. Una cifra ínfima que agita de nuevo el fantasma del cierre, como ya sucedió en 2013. Pero desde la propia comunidad educativa sostienen que no tiene por qué ser así, que el centro puede incrementar su matrícula, porque hay muchos niños de la zona escolarizados en Vila de Cruces o en la vecina Silleda por motivos de conciliación familiar.

Maribel Vilela ha sido la directora del CEIP de Merza en los dos últimos cursos y, continúe o no el próximo –el concurso de traslados saldrá en las próximas semanas–, tiene clarísimo que no quiere ver bajar sus persianas definitivamente. “Si muere el cole, muere parte del pueblo, sería una pena para el rural”, reflexiona. Por eso, defiende que hay que “intentar buscar la forma de conciliar entre los padres y el claustro”. Lo primero sería abrir un comedor, con un servicio de cáterin, que lo hay sin salir de la misma parroquia. “Uno de los miedos de los padres es que la comida venga de lejos, aunque, por mi experiencia en otros centros, tiene todas las garantías”, indica la maestra. Las familias se encargarían de pagar las mensualidades a la empresa encargada del cáterin y el colegio cedería un aula para utilizar como comedor. A juicio de Vilela, es algo fácil de organizar, ni siquiera hace falta constituir una AMPA.

Con este servicio, se podría modificar el horario de clases, que en el último curso fue de 10 a 17 de lunes a miércoles –con parón para ir a comer a casa en autobús– y de 10 a 14 jueves y viernes. “Probablemente, con el mismo horario todos los días, sería más fácil para las familias organizarse”, opina la maestra. Cree que este servicio y un horario unificado toda la semana favorecerían la matriculación. Y viceversa: “Con más matrícula sería más fácil conseguir un cáterin en el centro”. Así que invita a las familias a inscribir a sus niños en un centro que garantiza la “atención individualizada” y que, al tener espacio de sobra, puede aceptar matrículas fuera de plazo, incluso de otras zonas.

La movilización evitó el cierre en el año 2013

El colegio de Merza tuvo este curso once alumnos, todos en Primaria: uno en 2º, tres en 3º, cuatro en 5º y tres en 6º, divididos en dos unidades y atendidos por cuatro docentes. Los tres últimos terminaron su etapa y se van al instituto, por lo que, al no haber ninguna matrícula nueva, quedan los otros ocho para el curso que viene. Hace dos años que no se inscribe ningún niño en infantil.

La baja matriculación provocó un intento de cierre en 2013, que evitó in extremis la movilización de las familias y de la propia comunidad educativa. “Con los niños no se juega, somos una gran familia, somos el futuro”, rezaba entonces una de sus pancartas.

Sin decisión de Educación para el curso 2022-2023

La Consellería de Educación asegura que no hay ninguna decisión tomada sobre el futuro del CEIP de Merza. A estas alturas “es imposible entrar en la planificación del curso 2022-2023”, apuntan desde el departamento autonómico. “Aún se está con la matrícula del próximo año y en este tipo de cuestiones se tienen en cuenta muchas variables”, añaden. Y ponen como ejemplo que este año se fusionan únicamente dos colegios en toda Galicia, y ambos tienen más alumnos que el de Merza, pero así lo propusieron sus concellos para reorganizar la oferta educativa.