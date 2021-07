“La sexualidad se construye desde la empatía”

Una directora que utiliza el cine como herramienta de transformación social, pero sobre todo una activista completamente activa y curiosa. De esta manera se define Mabel Lozano, premio Goya al mejor cortometraje documental de este año con Biografía del cadáver de una mujer. A estas profesiones hay que sumar su faceta de escritora, con obras como El Proxeneta, y su gran labor impartiendo conferencias por todo el mundo. relacionadas con la trata, la prostitución y la pornografía.

–¿Qué opina de las conferencias que se están ofreciendo en Lalín estos días?

–Estas jornadas en Lalín son un referente en mi carrera. Yo creo que he venido prácticamente todos los años, incluyendo el primero. Cuando no he venido es porque he estado viajando, rodando en Latinoamérica... Me parecen unas jornadas fundamentales que, además, te dan la oportunidad de encontrarte con los formadores. Normalmente no llegamos a los que forman y es muy relevante. Aquí vienen psicólogos, trabajadores sociales, profesores... Gente que está educando directamente a los chicos y a las chicas en sexualidad y derechos humanos. Es de vital importancia llegar a los formadores.

–Resulta llamativo que este año el curso no cuente con ningún matriculado...

–Lo veo fatal. ¿Por qué? Porque estamos pensando que, en lo que me concierne, la trata, la prostitución y la pornografía, ¿son asuntos que tienen que ver con las mujeres o que tienen que ver con los hombres y las mujeres? Sobre todo afectan a las mujeres y los consumidores habituales son hombres. Es una pena que no haya presencia de hombres, porque cuando hablamos de estos fenómenos, ¿sólo se refieren a las mujeres? ¿Y cuándo hablamos de violencia de género? Son temas de justicia social y afectan a la ciudadanía general. Creo que es un problema básico y una involución total.

–¿La educación sexual todavía es un tema tabú?

–Si. Somos una sociedad muy pudorosa. Todo lo que tiene que ver con la sexualidad en general, no se habla. Todos hemos aprendido sobre sexualidad, pero no nos lo enseñan en ningún lugar. Por eso, lo preocupante es que la “escuela” de la sexualidad de los jóvenes está siendo la pornografía, que la consumen un 70% de hombres frente a un 30% de mujeres. La pornografía es altamente adictiva, genera un chute de dopamina. Estamos viendo que muchos chavales se están “educando” en la sexualidad a través de la pornografía, que es extremadamente violenta con las mujeres. El hombre es el sujeto y la mujer es el objeto. Vemos también como la pornografía se ritualiza en la calle, con el fenómeno, por ejemplo, de las llamadas “manadas”.

Todos los chavales llevan un pequeño “cine porno” en su bolsillo. La mayoría tienen un dispositivo móvil con acceso a Internet desde que hacen la primera comunión, con 9 o 10 años. Con lo cual, un niño de 9 años está abriendo su pequeño “cine porno” y está viendo una violencia brutal hacia las mujeres. Al no tener un pensamiento crítico sobre la sexualidad y cómo esta se construye, pueden pensar que tiene que ver con la violación y con la violencia, donde no importa que la mujer quiera o no quiera.

–¿La sexualidad masculina está entonces fuertemente influenciada por la pornografía?

–Por supuesto. En un estudio que hizo Save the Children el porcentaje de adolescentes que consumen pornografía es brutal. ¿Qué hacen los chavales tantas horas en su habitación? Hay muchos padres que son negacionistas con este tema. No hay que ser negacionistas, hay que ser realistas. Lo que necesitan es un pensamiento crítico. La sexualidad consiste en que tú quieras y yo también, desde la empatía y el deseo compartido; no va de poder; y la pornografía se centra en eso, el consentimiento es irrelevante. Hay que tener en cuenta que uno de los vídeos porno más vistos es la violación de una chica en un bosque por parte de cinco chicos. Esa cultura de la violación también la fomenta la pornografía y vemos como la sexualidad masculina se está construyendo desde el placer físico y, sobre todo, desde el poder.

–¿Cómo deberían tratar las familias este tipo de cuestiones?

–De la manera más normal posible. Con naturalidad y a demanda de sus hijos. Por ejemplo, un joven de un instituto de secundaria me contaba que cuando tenía 7 u 8 años le preguntó a su madre cómo había nacido; su madre le contestó: “tú naciste porque papá le puso una semillita en el ombligo a mamá”. Si todavía le decimos a nuestros hijos estas cosas, probablemente no volverán a hablar del tema. Yo creo que es necesario hacerlo lo más normal y natural posible, siempre bajo su demanda. Si es necesario, te informas y te instruyes antes para luego poder hablar con tu hijo o tu hija.

–¿El hecho de que su cortometraje ganase un Goya, ha llevado a que se hable más de este tema?

–Sin duda. En la Ley de Libertad Sexual están ya las tercerías locativas. Ahí he trabajado directamente porque la ministra Montero me ha invitado a hacerlo. Ya está contemplada la penalización de las tercerías locativas, el proxenetismo consentido. Claro que ha influido. Si no hablamos de ello es que no existe y yo he hablado mucho de ello. Soy un martillo pilón desde hace muchos años.