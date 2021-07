Las marmotas perrean

La cosa empieza animada. Es verano, las vacaciones están más o menos cerca y sienta bien escuchar algo de alegría en la calle. Hasta ahí todo bien. Como son tiempos en los que las corrientes están bien vistas, tratas de abrir la ventana para que haya una saludable ventilación en la oficina o en casa. La música sigue y cada vez va ganando terreno. Tratas de no perder la concentración en lo que estás haciendo, deseando acabar la tarea que tienes por delante. Pero cuando esa canción suena por sexta, séptima u octava vez, terminas con un mosqueo monumental. No lo puedes evitar. Lo que hace un rato te parecía muy propio de la estación se ha convertido en una jaqueca que te taladra la cabeza. Ni que decir tiene que la ventana lleva cerrada ya un buen rato a cal y canto, pero el reguetón sigue colándose por cualquier rendija y acabas dándole la razón a Shakira cuando repite, por enésima vez en la tarde, yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer, aunque solo sea por esa última parte de su estribillo.