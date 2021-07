“A fotografía ten que ver co momento e o sentimento”

O Casino de Lalín inaugura mañá a primeira exposición fotográfica de José Manuel Fernández, coñecido por todos no pobo como “Piki”. A mostra chámase “Corazón do desvío” e ten unha finalidade solidaria pois o recadado pola venda das fotografías irá destinado á Asociación Carabelo da capital dezá.

–Como xurdiu a posibilidades de expoñer por primeira vez?

–Isto pidemo unha persoa vencellada ao Casino a que sempre lle gustaron as fotos que vou publicando nas redes sociais. Aceptei o reto pero coa condición de ter unha parte solidaria en todo isto para sumar e para que me tivera máis sentido a min tamén. Falei cos da Asociación Carabelo e moi ben.

–Dende cando é un afeccionado a tirar fotografias?

–Eu comprei a miña primeira cámara e a única que teño hai sete anos máis ou menos. Sempre tiven curiosidade porque andaba con amigos que se adicaban a elo. De repente decidín comprar a cámara e foi cando empezou a gustarme moito máis. Fixen tamén algún cursiño básico e todo o que fun aprendendo foi autodidáctico.

–Cales son as súas temáticas preferidas cando fai fotografías?

–Non teño ningunha preferencia en particular. Cal quer cousa me vale. Hai un amigo que sempre me comenta que teño bo ollo para a fotografía. Dame igual unha paisaxe que unha persoa, aínda que con as persoas fáiseme máis difícil. As veces todo consiste en sabe mirar ou ver algo que para o resto da xente pasa un pouco máis desapercibido.

–Cantas obras poderanse contemplar na mostra do Casino?

–Van ser un poco máis de 30 porque son en dous tamaños. Había algunha foto que non me apetecía que quedase fora e iso foi o que fixo que finalmente señan máis das previstas. O que máis me costou foi facer unha peneira e elexir as fotos. Como calquer afeccionado sei pouco de fotografía e como teño un montón de carpetas. E claro, buscar unha foto en concreto foi complicado. Me lembro que na primeira criba que fixen igual tiña 130 fotografías e fun cribando ata que quedeime coas que se poderan ver. Ao final quedas un pouco saturado de ver tantas fotos seguidas.

–Branco e negro ou color?

–As dúas. O branco e negro para paisaxes non me gusta porque funciona moi ben con persoas. Dependendo da foto vai color ou branco e negro. Teñe sucedido de facer a foto en branco en negro e co pasos dos anos cambiar de opinión. Depende un pouco do momento e do que sintas. A fotografía ten moito de sentimento tamén.

–Leva un tempo alonxado da política municipal pero como se mira todo agora, con máis calma?

–Sabía que me ías facer esta pregunta. A min cando me plantexan esta cuestión gústame contestar como fixo fai anos o escritor Francisco Umbral nun famoso programa de televisión despois de estar un tempo escoitando ao resto de convidados. Me refiro ao xa famoso yo he venido aquí par hablar de mi libro”.