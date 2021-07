No sin mi escudo

“Sin ella, nos sentimos desprotegidos. Nos hicieron entender que las mascarillas eran un seguro de vida. Sin embargo, ahora nos dicen que no hace falta”, apunta la psicóloga Verónica Barros, con gabinete en A Estrada. Pese a la mala imagen de la mascarilla, y las quejas que se han vertido sobre ella desde que nos obligaron a utilizarla, ahora nos resistimos a arrancárnosla de la boca, aferrándonos a ella. “Nos genera una sensación de control frente al contagio pero también nos protege de otras cosas. Hay muchas personas que se sienten más seguras y más tranquilas a la hora de utilizarla”, apunta la psicóloga.

Como quitarse la ropa

De hecho, pone un ejemplo bastante ilustrativo, con el que todo el mundo se podría sentir identificado. “Sucede algo parecido cuando llega el verano. Tenemos que quitarnos la ropa y se muestran los defectos. Esconderse detrás de una mascarilla hace que no te sientas tan expuesta”, aclara Barros. Es decir, cubrirse la boca, pese a lo molesto que resultaba al principio, ha generado en la sociedad una sensación de anonimato en la que ampararse y protegerse de las inseguridades propias. Si no estás a gusto con alguno de los rasgos de tu cara, puedes taparla. Y eso camufla los miedos. Parece que hay mucho más detrás de una mascarilla. Y no todo se llama coronavirus.

Las mascarillas, al convertirse en un complemento de uso obligatorio, pasaron a formar parte de nuestra rutina. Ese parece ser el otro motivo por el que están tan integradas actualmente, así como la razón por la que nos cuesta tanto desprendernos de ellas. “Hemos generado la costumbre de usarla. Antes nadie utilizaba gafas de sol y ahora todo el mundo las lleva. La mascarilla no deja de ser un complemento más”, indica la psicóloga. Por lo tanto, pasa a formar parte de nuestra rutina, nuestras actividades diarias e, incluso, nuestro acervo cultural. Además, y según apunta Barros, es una costumbre que se adquiere con relativa facilidad y se integra con rapidez en nuestro día a día.

Según el ritmo

Tal vez haya que defender la máxima de que cada uno vaya a su ritmo. Sin embargo, hay comportamientos para todos los gustos. Una estradense que trabaja en un bar fuera del municipio aseguró que la gente más mayor –es decir, a la que le han sido administradas las dos pautas de vacunación– actúa con cierta laxitud en lo que al uso de la mascarilla se refiere, incluso en los espacios interiores, en donde todavía es obligatorio este complemento. Al tiempo, esta vecina de A Estrada dice sorprenderse de la cantidad de gente joven que sí la lleva puesta y actúa responsablemente. Tal vez esta sea la otra cara de la moneda.

Los extremos nunca fueron buenos. Así lo traslada Verónica Barros. “Ni podemos tener un miedo extremo ni ser negacionistas. Tenemos que vivir adaptándonos a los tiempos que corren y siendo racionales”, dice la psicóloga en relación al uso de la mascarilla. “Debemos darnos un tiempo de adaptación. Podemos ir a tomar algo, pero siendo responsables y llevando nuestra mascarilla con nosotros”, alega la profesional. Y es que las peticiones y consejos de Barros no se alejan del sentido de común. Tan solo hay que pensar con la cabeza, apelar a la responsabilidad y ser conscientes de que la unión siempre hizo la fuerza. Los egoísmos e intereses particulares son los que más nos alejan de que la mascarilla, algún día, deje de ser necesaria. Y podamos despojarnos, por fin y sin miedo, de nuestro propio escudo.