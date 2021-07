El rol de las masculinidades en la sociedad actual

La primera de ellas, titulada Outras Masculinidades Posibles, corrió a cargo del profesor Miguel Ángel Arconada Melero. Conforme al experto, las masculinidades han logrado un prestigio socialmente inmerecido desde una perspectiva de género, puesto que su relación con la igualdad varía según qué ocasiones. Por ello, resulta interesante describir el limitado alcance del cambio que algunos hombres dicen protagonizar bajo la etiqueta de las nuevas masculinidades.

Para Arconada, a la hora de potenciar el trabajo coeducador específico con los alumnos varones, se debe manejar con rigor la diferencia entre nuevas masculinidades y masculinidades comprometidas con la igualdad. No hacerlo llevaría a una mayor responsabilidad de las alumnas en el camino a la igualdad, asignándoles la tutela del proceso de concienciación de sus compañeros. “Algo falla todavía cuando los comportamientos (presuntamente) igualitarios en los hombres dependen de la mayor o menor la energía que destinen las mujeres para exigirlos y no de la autocrítica de estos”, afirmaba el profesor. En definitiva, la sesión se centró en la coeducación de los hombres y en cuánto hay de realmente importante en el cambio hacia la igualdad en algunas nuevas masculinidades.

Tras este discurso, cerraba la mañana el profesor de psicología social Lucas Platero Méndez con una charla sobre la interseccionalidad y los privilegios. Durante la ponencia, Platero explicó los distintos tipos de feminismo y mencionó el hecho de que las mujeres no solo sufren discriminación por ser mujeres, sino también por otras causas como la raza, la clase social, etc.

Por su parte, el sociólogo Lionel S. Delgado Ontivero ponía fin a una jornada en la que se repasó la forma en las masculinidades se encuentran en un proceso de fractura y reconfiguración práctica e identitaria. Con la cuarta ola del feminismo, los debates en torno a la masculinidad han ganado relevancia durante los últimos años. De este modo, los hombres han tenido que reposicionarse en el mundo tras la caída de los viejos relatos de género y la emergencia de nuevas situaciones laborales, culturales, políticas y éticas. El sociólogo analizó durante el seminario cómo se han ido configurando en cada caso las salidas que se le presentan a los hombres y qué dinámicas políticas y culturales están propiciando.

El curso, que se celebrará hasta el 16 de julio, supondrá la obtención de dos créditos ECTS al estudiantado de la USC. El evento se inauguraba el lunes con la presencia del alcalde de Lalín, José Crespo, la secretaria general de igualdad, Susana López y la profesora de la USC, Mirena Villa. Ese mismo día, las conferencias se centraron específicamente en los feminismos. Tras abordar ayer las masculinidades, hoy será turno para la educación sexual, donde intervendrán Martina González Veiga, psicosexóloga especializada en terapia sexual, Mabel Lozano, directora, guionista y documentalista social y Fernando Barragán Medero, catedrático en didáctica y organización escolar.

Este año, el curso de Igualdade cuenta con una fuerte presencia femenina, ya que no hay ningún matriculado. Aún así, algunas asistentes recalcaron la importancia de estas jornadas, con oyentes que llegan de distintos puntos de Galicia e incluso de fuera de la comunidad.

Las opiniones de las alumnas

“Los chicos tienen que ver que hay otras formas de actuar”

“La parte de hoy dedicada a las masculinidades es fundamental, porque cuando hablamos de igualdad se nos olvidan los hombres, que son los que tienen que desaprender primero todos estos estereotipos y ver otras formas de actuar, de querer y de relacionarse. Estamos acostumbradas a decirles lo que no tienen que hacer, cómo no deben comportarse o qué es incorrecto, pero nunca les ofrecemos otros modelos diferentes del buen querer y eso es básico, cuanto antes se haga mejor”.

“Hemos visto cosas que nunca habíamos escuchado antes”

“A mí la verdad me parece un curso muy necesario, está siendo muy bonito. Me lo esperaba más teórico y es todo lo contrario. Hemos visto muchas cosas que no estamos acostumbradas a escuchar, como por ejemplo el tema del ecofeminismo. Nunca había escuchado hablar de él hasta ahora. Me está pareciendo una experiencia muy chula y ojalá siga siendo así todos estos días. El hecho de que esté impartido también por hombres deja ver que existe conciencia y que hay que cambiar entre todos”.

“Cuantos más hombres apoyen el feminismo, mejor”

“Estas sesiones deberían ser obligatorias. Es tan importante concienciar a las mujeres sobre su empoderamiento como a los hombres. Si vivimos en un sistema patriarcal, cuantos más hombres se sumen a derogar los estereotipos que les afecten, mejor. Cuantos más hombres apoyen la lucha feminista, menos machismo habrá. El punto de las masculinidades es fantástico porque se generaliza mucho y está bien decir que se hace mal una cosa, pero también que se hace correctamente otra”.

“Si no sale de ellos informarse, no va a cambiar nada”

“Me está gustando muchísimo. Es una pena que no haya ningún hombre apuntado a estas charlas. Es muy importante que también vengan hombres a hablar de masculinidades y que ellos mismos las identifiquen. Nosotras podemos tener amigos a los que trasladarle este discurso, pero si no sale de ellos informarse, por mucho que se lo digamos no va a cambiar nada. Cuando alguno dice algo y el resto no se atreve a selañar que no está bien, no conseguimos nada”.

“La cuestión del ecofeminismo me sorprendió mucho”

“El programa formativo es muy interesante. Soy estudiante de psicología y creo que empatizamos mucho con estas cuestiones. También el tema del ecofeminismo me sorprendió mucho, no conocía en aboluto este asunto. El tema de hoy de las masculinidades también se presenta muy atractivo, tanto lo que hemos visto por la mañana como el de la tarde. No conocía a ningún representante masculino y resulta interesante que se impliquen en estas cuestiones”.

“Ellos también deberían escuchar lo mismo que nosotras”

“Creo que son sesiones fundamentales para los hombres. Estas actitudes las veía mucho en mi instituto. Lo mismo que escuchamos nosotras estos días en el curso también deberían escucharlo ellos. En mi opinión, es aún más necesario para ellos que para nosotras. Por lo menos, nosotras tratamos de informarnos sobre el tema e intentamos comprender la situación, pero la mayoría de hombres ni siquiera lo intentan. Ese es el mayor problema de todos”.