José Crespo Iglesias todavía no tiene claro el origen de los vertidos al río Asneiro, que terminaron por teñir de blanco los cauces del Deza y el Ulla. “Parece ser, pero no hay datos mientras no estén confirmados, que son detergentes tensioactivos, pero, en todo caso, lo que no está claro es su procedencia”, manifestó ayer el alcalde lalinense, que también guarda silencio sobre la denuncia penal anunciada por el colectivo ambientalista AEMS-Ríos.

A pesar de la opinión extendida de que los vertidos, reiterados en el tiempo, provienen del polígono industrial de Botos y, en concreto, del desagüe de su depuradora, Crespo insiste: “Tenemos que detectar de donde salió”. En declaraciones hechas ayer a una radio local apuntaba que “lo raro es que no haya espuma saliendo de las depuradoras de Lalín y después, río abajo, sí haya espuma. ¿Puede ser de las depuradoras? No lo sé. Pero, como mínimo, hay cosas que no coinciden”.

El regidor incide en que no solo están las depuradoras de Botos y del casco urbano de Lalín, sino que hay otras en el rural, además del abono de las fincas, a menudo “con cantidades ingentes de purín”, parte del cual termina arrastrado por la lluvia hasta los ríos. Como concesionaria del servicio de saneamiento, sostiene que es Espina y Delfín quien tiene que responder de que “funcionen perfectamente bien”. Y Augas de Galicia “tiene que velar por la salud de nuestras aguas”, por lo que le pidió “que esclarezca lo sucedido”. “Es importante tener todos los datos para poder emitir un diagnóstico, poder depurar responsabilidades y que no vuelva a ocurrir”, subraya Crespo, que no descarta que los detergentes procediesen de la limpieza de alguna nave. “Lo primero es saber cuál es el origen para tomar medidas”, concluye.

Tarjeta Xente Nova

El alcalde tilda de “irresponsable” al PSOE por criticar el retraso de la humanización de las calles Principal y Joaquín Loriga. Sostiene que este partido era el encargado de gestionar la Estrategia DUSI, que solo estaba ejecutada en un 3% a su llegada al poder, diez veces menos de lo que debería. “Cuando le estás limpiando la basura que te dejaron ellos, creo que es ilógico que te critiquen a ti”, sentencia.

Por último, Crespo volvió a destacar la importancia de la tarjeta Xente Nova, que permitirá al Concello ahorrar unos 15.000 euros en becas de transporte universitario. Puede usarla hasta 60 veces al mes (dos viajes por día) cualquier vecino menor de 21 años. Propone extenderla también a otras personas, incluso con la colaboración económica municipal.

Ausencia de actos por el centenario de’ Calvo Garra

Ayer se cumplían 100 años del nacimiento del ilustre lalinense Wenceslao Calvo Garra (Lalín, 1921-Ulm, 2003), hijo predilecto en 1989 y con calle en su pueblo desde 1991. “Es un orgullo honrar a nuestra gente”, afirmaba el alcalde, en alusión también al 25º aniversario de la muerte de Laxeiro, que se conmemora el 21. Daniel González Alén, biógrafo de Calvo Garra, lamentaba ayer la ausencia de actos.

“Puede que la pandemia y el tiempo de vacaciones no permitan celebrar como se debiera el centenario do nacemento del ilustre lalinense”. Premio Ramón y Cajal en 1950, fue uno de los neurólogos más sobresalientes de España.