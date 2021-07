La manos sobre el piano

Para disfrutar de la música de Otero Neira solo habrá que guardar una cita en el calendario. El próximo jueves 29, al amparo de las fiestas del Apóstol, la Alameda de Santiago de Compostela acogerá un concierto del pianista estradense. Un espacio abierto a todos los públicos y que durará unos 60 minutos. Esta será la segunda fecha de su gira Reconstruction, que comenzó el pasado 1 de julio en los jardines del Pazo de Oca. Ese primer concierto consiguió el lleno. “Eran 150 sillas pero también se admitía público de pie. Pudo haber alrededor de unas 200 personas”, detalla Otero Neira, quien especifica que esa actuación en los jardines “fue la primera vez en la que hice un concierto con música exclusivamente mía”.

Cumplir las expectativas

Las expectativas se cumplieron por todo lo alto y arrasaron con los deseos de éxito. Sin embargo, el pianista estradense prefiere mantenerse cauteloso y asegura que “vive en el día a día”. “No sé cuánta gente asistirá al de Santiago. Pero sí es cierto que cada vez hay más ganas de ir a los conciertos. Desde luego, creo que queda más que demostrado que la cultura es segura. Bastante más que otras actividades”, puntualiza Otero Neira.

Según explica el músico, el concierto que dará en el Apóstol será similar al del Pazo de Oca, pero no el mismo. Adelantará nuevos temas, con el objetivo de dinamizar a su público y ofrecerles variedad musical. Aun así, el gran protagonista del concierto será su disco Reconstruction, que fue creado y grabado en plena pandemia. “Es un trabajo muy conceptual. Es cierto que he tenido que adaptar los temas al directo, a los espacios exteriores...”, detalla Otero Neira. De hecho, la mayor parte de sus últimos conciertos, incluso aquellos que dio antes de que se iniciase la crisis sanitaria por coronavirus, apostaban por los espacios abiertos. De hecho, estima que el 80% de las actuaciones que tiene programadas serán en exterior. De todas formas, todavía no ha querido avanzar más fechas de su gira Reconstruction, dejando a su público pendiente de conocer cuándo será la cita. Mientras tanto, Otero Neira seguirá posando sus manos sobre el piano. Componiendo o tocando, quién sabe. Pero dejándose llevar por la música de su gran talento.