Cuatro entidades de los Concellos de Lalín y A Estrada acaban de recibir una ayuda de la Diputación de Pontevedra para impulsar y fomentar el turismo en la zona. El importe total de la subvención es de 15.000 euros. Parte de ellos irán destinados a la Asociación de Veciños de Sabucedo, que destinará estos recursos al MUSA 2021. En la misma parroquia, otra de las beneficiadas será la Asociación Rapa das Bestas, que lo invertirá en “Sabucedo, o sentir dun pobo”. En lo que respecta al Concello de Lalín, las ayudas las recibirán la Asociación de Amigos Casa do Patrón, que lo destinará XII Malla Tradicional. El segundo colectivo lalinense beneficiado es la Asociación Etnográfica de Codeseda para “unha ladea no Nadal do Camiño”.