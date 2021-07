Los concellos de Deza y Tabeirós-Terra de Montes siguen registrando casos activos. En lo que respecta a Silleda, y según se recoge en la página de la Xunta, en la última semana se han diagnosticado 13 contagios. Un dato que dispara la incidencia acumulada a 7 días y la sitúa por encima de los 125 puntos. En lo que respecta a Lalín, no experimenta ningún aumento y se mantiene en las nueve personas contagiadas. Sin embargo, la capital dezana sí incrementa su incidencia acumulada. Si ayer se situaba en los 45 casos por 100.000 habitantes, en el día anterior tan solo de registraba una incidencia de 30.

A Estrada parece que inicia su proceso de mejora. Tras varios días con un ascenso continuado de casos, ayer se registraron 21 contagios, uno menos que el día anterior. Sin embargo, una de las personas que atraviesan la enfermedad ha tenido que ser ingresada. Las demás no presentan sintomatología grave, por lo que no han necesitado de hospitalización y se encuentran pasando el coronavirus en su domicilio.

También cabe recordar que la edad media de los contagiados en el municipio estradense sigue siendo baja, manteniéndose en los mismos puntos que ayer. Así, los casos activos de coronavirus en A Estrada tienen, de media, 27 años. Esto se debe a que los brotes que han aparecido en las últimas semanas han estado vinculados a reuniones privadas –algunas de ellas coincidentes con las fiestas del San Paio, que se celebraron a finales de junio– y a una despedida de soltero en Portugal que sigue arrojando cuatro casos activos. La media de edad desciende al tratarse, mayoritariamente, de población joven que todavía no ha sido vacunada.

La situación en la que se encuentra A Estrada en estos momentos eleva la incidencia acumulada a 112 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Hasta el momento, un total de 717 personas del municipio han atravesado la enfermedad. De ellos, un 95,68% lograron superarla, mientras que un 1,39% –que equivale a 10 vecinos– ha fallecido. Por otro lado, los esfuerzos encaminados a evitar la propagación de la enfermedad en A Estrada han llevado a realizar 24.361 pruebas de detección de coronavirus a los vecinos del municipio.

Freno a los botellones

En la noche del sábado al domingo continuaron aplicándose las medidas dispuestas por la Xunta con el objetivo de reducir los botellones y las reuniones en espazos públicos. Más en concreto, aquellas en las que no se respeta la distancia de seguridad y no se hace uso de la mascarilla. Y que, por tanto, elevan el número de contagios. Para ello, ayer volvieron a desplegarse por las plazas más emblemáticas de A Estrada una serie de vallas informativas. En ellas se prohibía el acceso a la Alameda municipal, a la Praza da Feira y a la Praza do Mercado entre las 00.00 horas y las 6.00 horas.