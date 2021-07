Silleda fue el escenario escogido para la celebración de la 42ª Exposición Internacional Canina y la 96ª Exposición Nacional Canina. En los dos certámenes, el vencedor en la categoría de “Adultos” fue un perro pastor australiano (australian shepherdog) “Once in A Lifetime”, que pertenece a Sonsoles Hevia de la Noval, procedente de Asturias. Los otros dos galardonados en el concurso canino fueron un scottisch terrier “Make it Right Dai Hard” y un akita americano “Wolf-Gray The Show Must Go On”. El primero, que fue el subcampeón, pertenece a Pablo Gómez Puertas. El segundo ejemplar, que consiguió el bronce, es propiedad de Francisco Javier Ponte Crespo. Los dos son procedentes de Madrid.

Según informaron ayer desde la organización del evento, los tres perros que subieron al podio compitieron contra 411 canes procedentes de diferentes puntos de España, Portugal, China y Estados Unidos. En lo que respecta a los animales de estos dos últimos países, son perros que están haciendo campaña en España con su participación en diferentes concursos y que son presentados por handlers españoles. Sin embargo, los canes de Portugal y España, lo hacen de la mano de sus propietarios o de handlers nacionales.

En las otras categorías con las que contaba el concurso, resultaron ganadores otros ejemplares. En “Muy Cachorros” el ganador fue el golden retriever “Top Pride’s Light It Up Like Dynamite”, propiedad de Juan Francisco Asensio Mamone, desde Alicante. En lo que respecta a la categoría de “Cachorros” ganó el bulldog francés “Carpe Diem Bulldog Juethalma”, de Juan Luis Gema Castillo de Málaga.

La categoría “Jóvenes” se la llevó un siberian husky “Snow Image Karmenta”, de Cristian Renes Parra, procedente de Tarragona. En los “Veteranos”, el ganador fue un schnauzer miniatura negro “Roke de Santamariñacans”, de Francisco José Fernández Sáez y Blanca Díaz Treviño, de Pontevedra.

En el certamen también se premiaron otras categorías ,como la de “Razas españolas”, “Pareja” y “Grupo de Cría”. Todos ellos fueron valorados por diez jueces procedentes de España y Portugal.