La 95ª Exposición Nacional Canina Feira Internacional de Galicia, celebrada este sábado desde primera hora de la mañana, proclamó campeón al spaniel continental enano “Graceross Zalomes Biforis”. Este perro, que es el Best in Show de toda la Exposición, pertenece a José Luis Santiago Pier, vecino de A Coruña. El segundo puesto lo ocupó el staffordshire bull terrier “Storm Blackstaff Jagger”, de Saioa Aresti Espinosa y Jorge Méndez Castro, de Vizcaya, mientras que en tercera posición se consagró el perro de raza rhodesian ridgeback “Charly de la Muela de Cortes”, de José Antonio Ballesteros Carrion, de Madrid. Además, en el resto de categorías, también se eligieron a los tres mejores. En “moi cachorros” el vencedor fue el golden retriever “Top Pride’s Light It Up Like Dynamite”, propiedad de Juan Francisco Asensio Mamone; por su parte, en la sección “cachorros” fue el border collie “Wild Storm Blind Love”, de Ángela Santiago, de A Coruña. En “xóvenes”, se llevó el primer puesto el bullmastiff “Sir Oliver da Casa Alto Cristelo”, de Ricardo Silva, procedente de Portugal, al mismo tiempo que el teckel miniatura de pelo corto “Line of Life Illinois”, de César Jul Barro, de A Coruña, triunfaba en “veteranos”. En cuanto a la categoría “Razas Españolas” ganó el can de presa canario “Palmera de Calabazo”, de Laura Álvarez Delgado, de Las Palmas. Se reconoció además a la mejor “parella”, conformada por los ejemplares de coton de tuléar “Montewhite Libius Severus” y “Catherine Z-Jones de Bergidum Coton”, propiedad de Beatriz Rodríguez Gónzalez, de Málaga. El apreciado como mejor “grupo de cría” estuvo compuesto por los cuatro schanuzer minuatura blanco “Roko de Santamariñacans”, “Maisy de Santamariñacans”, “Zeltia de Sanamariñacans” y “Carola de Santamariñacans”, propiedad de Santamariñacans, de Pontevedra.

En esta 95ª Exposición Nacional Canina Feira Internacional de Galicia, que tiene como objetivo buscar a los ejemplares más semejantes a los estándares de la Federación Cinológica Internacional (FCI) y así reconocer a los mejores perros para la cría, participaron un total de 455 ejemplares procedentes de distintos puntos de España, Portugal, China y Estados Unidos. Los animales fueron valorados por diez jueces que han tenido en cuenta la morfología, movimientos y carácter de los perros. Esta cita, organizada por la Sociedade Canina Galega, es de máximo nivel, ya que las Exposiciones representan la categoría más alta dentro de este tipo de concursos. Los participantes también han obtenido en esta competición puntos para el Campeonato de España. A esta prueba se unieron hoy tres monográficos con categoría nacional: la IV Xuntaza do Mastín do Pirineo, organizada por el Club del Mastín del Prineo de España (CMPE); la IV Monográfica B de Galicia del Teckel Club de España y el Concurso Monográfico del Buldog Francés.

Durante la jornada de hoy se disputarán la 96ª Exposición Nacional Canina Feira Internacional de Galicia y la 42ª Exposición Internacional Canina Feira Internacional de Galicia.