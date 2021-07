Y la sangre llegó al río

Mark Adkinson, presidente del comité gallego de la organización nacional fundada en 1979, que logró el Premio Nacional de Medio Ambiente en 1998, señala que sobre el mandatario recae la responsabilidad de velar por el buen funcionamiento de la infraestructuras municipales al ser el máximo representante público y que por eso la denuncia “que se enviará al fiscal” se personaliza en José Crespo. La organización entiende que así se abrirá una investigación rigurosa, descartando la vía administrativa “que muchas veces acaban en un cajón, pero aquí se verá si el fiscal nos da la razón o no”, expone Adkinson. “Hace 30 años que, un día pescando en el Asneiro, me encontré tripas de cerdo tiradas; ese río está muy afectado desde hace tiempo y sigue con contaminación”, añade. Estima que las administraciones deben hacer un mayor esfuerzo en materia de saneamiento y que a veces las empresas no practican un correcto funcionamiento en las depuradoras porque los productos en ocasiones son costosos y así reducen costes. A su juicio, la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Botos, además de funcionar mal, está infradimensionada para un polígono industrial “y no tiene capacidad suficiente”.

La organización a la que pertenece este británico afincado en Galicia se brinda a colaborar con colectivos sociales en la denuncia de afecciones a los ríos. “Es algo que hacemos por toda España”, dice, y defiende al presidente de Río Deza, Miguel Montoto, por su preocupación en la conservación de la biodiversidad de los ríos. “La denuncia se está elaborando en colaboración con el club y se podría presentar la próxima semana”, especifica. Adkinson destaca que entre los miembros y colaboradores de AMS-Ríos con vida hay destacados expertos en derecho administrativo y otras materias, que, unido a su constante labor a favor de la conservación de los espacios fluviales, otorgan a esta asociación un prestigio contrastado.

Al margen del recorrido que pueda tener la denuncia, esta asociación solo el año pasado llevó ante la Justicia siete casos. Entre ellos destacan el vertido de los vagones al río Sil, vertidos de aguas residuales en la cuenca del Alto Sorbe (Guadalajara); el cierre de escalas ícticas de las presas de Valduno y Furacón, en el río asturiano Nalón o un caso de pesca furtiva en Cataluña.

La EDAR de Botos está en el foco de varios colectivos, que aseguran es la responsable de los vertidos de los últimos días. Anteayer técnicos de la concesionaria del servicio de aguas en Lalín, Espina y Delfín, mostraban in situ como la conexión de la depuradora con el río vertía agua limpia y sin impurezas. Crespo, ante esta situación, exigió a la Xunta que se investigasen los hechos y descargó cualquier responsabilidad del Concello, pues tiene delegado el mantenimiento de las EDAR precisamente en una empresa a la que, llegado el caso, pediría responsabilidades si se demostrase que el vertido parte de Botos.

Concello y Espina y Delfín llaman al consumo responsable

Concello de Lalín y empresa concesionaria del servicio de agua, fomentan el consumo responsable con la campaña Está na túa man, pecha a billa cando toca. El objetivo de esta iniciativa es concienciar a los vecinos de la importancia de realizar un uso adecuado de los recursos y anticiparse a las situaciones de sequía de la época estival. Este mensaje de sensibilización se difundirá a través de carteles informativos que se colocarán en diferentes edificios municipales, en las instalaciones del servicio municipal de agua, en las pantallas de información digital del casco urbano y en las redes socias de ambas entidades. La escasez de precipitaciones y las elevadas temperaturas que se esperan para julio y agosto tienen un impacto en los caudales ecológicos de los ríos, indican. Para poder mantener las reservas hídricas durante el período vacacional es imprescindible realizar un consumo eficiente del agua potable. La capacidad de los embalses de la comunidad aún presenta buenos porcentajes, pero el descenso es continuo. En la Confederación Hidrográfica Miño-Sil la reserva hídrica se encuentra en un 62,8 % en Galicia-Costa en un 76 %. La campaña incide en consejos sencillos y prácticos para ahorrar agua como cerrar la llave mientras cepillamos los dientes, ducharse en lugar de darse un baño, no usar el retrete como papelera y utilizar la lavadora y el lavavajillas con cargas completas.