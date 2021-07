El Partido Popular de Silleda muestra su “preocupación” por el retraso que van acumulando la tramitación de la reforma de la Calle Progreso, “lo que podría afectar muy gravemente a la campaña de Navidad del comercio local”, aseguran. El portavoz de los populares silledenses, Ignacio Maril, recuerda que “ya denunciamos en reiteradas ocasiones que no era de recibo la pasividad del gobierno municipal en el inicio de la tramitación en la adjudicación de estos trabajos, que nos hicieron perder unos meses muy valiosos”. Maril le solicitó al gobierno municipal que agilice la tramitación de esta contratación porque “ahora lo que tienen que hacer es, por lo menos, causarle el menor trastorno posible, por eso le pedimos que abandonen sus vacaciones permanentes y que se pongan a trabajar porque no es normal que en seis meses se perdieran casi la mitad porque no hacen su trabajo”.

Maril señala que se puede estar entrando en el peor de los escenarios posibles. El portavoz popular añade que “lo llevamos advirtiendo durante meses, pero parece que están más preocupados de sus interesas que de los vecinos y comerciantes, y el final nos encontramos a las puertas de agosto con lo que eso conlleva en el mundo de la construcción, y con dos obras que por la mala planificación municipal van a coincidir en el tiempo y en el espacio”.

Seguridad vial

La junta de gobierno de la Deputación de Pontevedra aprobó ayer el proyecto para la mejora de la seguridad viaria en la EP-7201 Cachafeiro-Silleda, una demanda histórica de la vecindad, mediante la construcción de una nueva rotonda en el entorno al cementerio municipal y el parque de As Pedrosas, que permitirá regular el tráfico de forma segura en la intersección entre la carretera provincial, la PO-201 y el vial municipal. El proyecto, que tendrá un plazo de ejecución de cinco meses, supondrá una inversión total de 273.111 euros, que también servirá para la creación de un sendero que rodeará la glorieta para separar el tráfico peatonal.

Las obras que la Deputación va a impulsar en Trasdeza se enmarcan en el plan de mejora de la movilidad y seguridad viaria en las carreteras provinciales. Contará con 2,5 metros de ancho y permitirá eliminar la actual pasarela elevada ya que está previsto construir pasos de peatones elevados en la zona. Igualmente, se incluirá la renovación de la iluminación y de la recogida de pluviales, así como la repavimentación del lugar.