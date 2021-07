Los socialistas de Lalín acusan al regidor, José Crespo, de “mentir” sobre los tres proyectos eólicos promovidos por la sociedad Greenalia con afectación al municipio y a otros de la comarca cuando asegura que la empresa no remitió ninguna información sobre los mismos al ayuntamiento. “Es rotundamente falso pues con los documentos en la mano se demuestra que llegaron consultas sobre los proyectos Céfiro, Galerna y Brisa y el Concello no hizo absolutamente nada, ni siquiera respondió.

Asegura que a día de hoy el gobierno local aun no aclaró nada sobre estas consultas que constan con registro de entrada en el ayuntamiento. “Pedimos en su momento la trazabilidad de estos documentos para conocer cómo se tramitó y varios meses después aún no tuvimos acceso a la documentación. Crespo está mintiendo de manera irresponsable o está ocultando información”.

Indica que las consultas previas sobre la evaluación del impacto ambiental constan con registro de entrada con fecha de 22 de junio de 2020 para Galerna, 23 de junio (Brisa) y 25 de junio (Céfiro). Tiene constancia de que las consultas llegaron por lo menos al departamento municipal de Medio Ambiente y que no fueron contestadas. “Se llegaron a Medio Ambiente también deberían haber llegado la algún responsable político y, en todo caso, tiene que haber responsabilidades políticas o si no expedientes a funcionarios por no cumplir sus funciones”. “Lo que queda confirmado es que Crespo vuelve a mentir porque hay constancia de documentación sobre los proyectos eólicos de Greenalia desde hace más de un año”.