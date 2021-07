Una hora y media duró ayer la reunión extraordinaria del consejo rector de la cooperativa de segundo grado Xuncoga exigida por José Luis Camiñas, dirigente de O Rodo, y cuyo único punto del día fue tratar la situación económica de las distintas cooperativas asociadas. Como esta previsto, la cita estuvo marcada por un ambiente tensionado, aunque el presidente de Xuncoga, Manuel Fernández, quiso quitarle hierro señalando a la salida que “fue una reunión bastante tranquila con momentos de algo de tensión. Camiñas pidió mi dimisión pero eso no se produjo porque no procedía”. Fernández también manifestó que “la situación económica de Xuncoga es buena pero hay que dejar claro que las cooperativas no pueden hacer lo que quieren y tienen sus responsabilidades de pagar a Xuncoga, que no deja de ser un intermediario entre ellas En eso estuvimos todos de acuerdo. De todas formas, si alguna de las cooperativas no consigue ponerse al día pues también se le da un margen para que lo haga”. Y concluyó diciendo que “hay que presentar las cuentas del año pasado pero con el tema de la pandemia estamos pendientes de poder hacerlo lo más seguro después del verano, a lo mejor en septiembre”.

Por su parte, Camiñas apuntó al término de la cita que “fue una reunión muy tensa donde Fernández no trajo ninguna propuesta económica. Es sorprendente que no la aprovechara para presentar las cuentas o tenerlas presentadas ya porque tenía de plazo hasta el 30 de junio. Nosotros sí llevamos nuestra propuesta económica que considero que tiene que prosperar pero no se escuchó. Su único argumento es el insulto y la descalificación”. El mandatario de O Rodo desveló además que “se aclaró lo que teníamos pendientes cada uno y a nosotros, en O Rodo, se nos reconoce una deuda de 1.500 euros a vencimiento del lunes pero tampoco se nos aclaró después de cinco peticiones cuánto debían el resto de sociedades”. De todas formas, lo que más violentó al dirigente rodeirense fueron las formas que, según él, demostró en todo momento Manuel Fernández para con él durante la reunión. “Cada vez que solicitamos alguna aclaración se nos respondió con descalificaciones. Pudo dimitir hoy (por ayer) y tener una salida digna pero será peor”, se lamentó Camiñas después de 90 minutos intensos donde volvieron a evidenciarse las discrepancias.