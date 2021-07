Crespo descarta Botos y exige que se aclaren los vertidos al río, que la Xunta todavía investiga

Las aguas del río Deza volvieron a sufrir ayer las consecuencias de un vertido muy semejante al del pasado sábado, con presencia de un producto que todo apunta se trata de un detergente o desengrasante empleado para realizar tareas de limpieza. El origen del mismo es una incógnita y trae de cabeza a administraciones públicas y colectivos ecologistas o de pescadores. El cauce fluvial amanecía incluso con más espuma que el sábado, localizada en el Deza, tanto en la zona de Carboeiro (Silleda) como en A Carixa, en Vila de Cruces. El gobierno de Luis Taboada ya recomienda no acudir este fin de semana a la zona de baño por precaución.

Desde un primer momento, tanto la semana pasada como ayer, el foco se puso en la depuradora de Botos (Lalín). Su alcalde, José Crespo, había asegurado que la EDAR no había detectado problema alguno el pasado sábado y tampoco en la mañana de ayer. A las 13.00 horas acudió a la depuradora en compañía del técnico de la empresa concesionaria del servicio, Espina y Delfín, Celestino Fornos, donde se verificó que el tubo de conexión al Asneiro, mostraba un agua sin resto alguno de espuma y otro producto contaminante y su aspecto era el de un líquido sin apenas impurezas. Ayer no se pudo constatar si el vertido, como el sábado, se había originado en el Asneiro o no, pero el concejal de Medio Ambiente de Lalín, César Reboredo, aseguró que desde Botos a Ponteamoas no había restos de vertido alguno. ¿Dónde se origina entonces? Partiendo de la base de que la mancha llegó al Deza y al Ulla desde el Asneiro, parece evidente que el vertido [al menos el primero] se localiza en un tramo de este río en el término municipal lalinense. Y si es así, ¿por qué las imágenes más impactantes están en A Carixa? El presidente del club de pesca Río Deza, Miguel Montoto, que ayer volvió a recorrer el cauce, señala que la espuma aflora más en zonas “con aguas más movidas” por agitación.

“Soy el primer interesado en el cuidado de nuestros ríos y si procediese de la depuradora de Botos habría que tomar medidas, pero ni el sábado pasado ni hoy [por ayer] la empresa detectó nada”, indicó Crespo. El mandatario apuntó que en caso de que la EDAR tuviese deficiencias podría exigir responsabilidades a la concesionaria o, en caso de que se tratase de una avería mayor, ser asumida por el Concello. “Puede ser que el vertido proceda de una empresa, pero tampoco lo sabemos, así que exijo que se tomen medidas para aclarar de dónde procede el vertido porque si alguien no tiene la culpa es nuestro gobierno”, remarcó. Pide a Augas de Galicia que indague este extraño episodio. Fornos, además de mostrar cómo salía el agua limpia de la canalización de la depuradora al río, aseguró que en la captación tampoco se detectó nada extraño y tampoco en los mecanismos de la propia EDAR.

Mientras el mandatario lalinense exige a la administración autonómica que trate de esclarecer los hechos cuanto antes, Aguas de Galicia continúa, casi una semana después del primer vertido, sin arrojar más luz a este inédito episodio. La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, aseguraba a media mañana en la localidad que por el momento no había novedades. Explicó que el plan de control de vertidos de Aguas de Galicia se desplazó tanto la semana pasada como ayer a la zona para investigar y “realizar los trámites administrativos correspondientes. A día de hoy no podemos constatar el origen de ese vertido, pero como solemos hacer, vamos a ser implacables inspeccionando y analizando. Y una vez tengamos los resultados, elaboraremos los trámites administrativos correspondientes”.

El PSOE apunta Botos

Los socialistas lalinenses exigían ayer que se esclareciese “de inmediato” la procedencia y la naturaleza de los vertidos que están sufriendo el Deza y el Asneiro, “que según diversas fuentes proceden de la depuradora de Botos, mientras Crespo sigue negándolo y tampoco aclara de dónde viene”. Lamentan que el alcalde opte por “atacar a la oposición”. “Lo que está pasando es inaceptable, un desastre ambiental en toda regla, pero la administración gallega no ofrece información y mira para otro lado”, añade. Por último, cita la ayuda recibida por la Xunta, de 4,5 millones para depuración en Lalín, donde, según documentación municipal se incluían las depuradoras de Botos y Vilatuxe que no fueron ejecutadas.

El gobierno silledense confirmó ayer que remitirá una comunicación a la administración autonómica con el objeto de que se esclarezcan los persistentes vertidos al río Deza, que, ayer en la zona de Carboeiro, también iba cubierto de espuma. “No es normal que esto se repita en menos de una semana”, comentaba la teniente de alcalde Mónica González. “La verdad es que estamos muy preocupados”, manifestó la representante del ejecutivo trasdezano.

El BNG acudirá al Parlamento de Galicia

El BNG de Lalín avanzó ayer la presentación de iniciativas parlamentarias, tanto a través de preguntas en comisión como con una proposición no de ley, con las que busca se arroje luz a estos episodios. A través de sus representantes en la cámara autonómica, la formación frentista instará a la Xunta a “tomar de inmediato toas las medidas precisas para acabar con el vertido que se está produciendo desde la depuradora de Botos al río Asneiro y depurar responsabilidades”. También la realización de las actuaciones precisas para mejorar esta infraestructura. También insta al gobierno autonómico a aclarar la evolución de la investigación o cuántos vertidos fueron detectados en Botos en los últimos años.

Abandono de A Carixa

El BNG cruceño, ante el vertido que ayer alcanzó de nuevo A Carixa, pregunta al gobierno de Luis Taboada qué gestiones hizo hasta ahora o si se informará a los bañistas de que los vertidos pueden ser perjudiciales para la salud. El grupo municipal representado por Álex Fiúza aprovecha la ocasión para pedir explicaciones por el cierre, ya en pleno verano, del chiringuito y los aseos de esta área recreativa. También lamenta la presencia de suciedad en las piscinas o que en vez de optar por un cuidado del césped de este espacio natural se decidiese colocar un trozo de moqueta de plástico “queriendo tapar así el trabajo que no se hizo durante este largo período de tiempo”. El portavoz del PP, Jesús Otero, también denunció el “abandono” de este espacio fluvial y teme que Sanidade pueda clausurar la zona de baño por su deplorable estado.