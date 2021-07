“Es triste, pero en Likoni nos ven como una raza superior”

No es lo mismo que te lo cuenten a verlo tú misma. Puede parecer algo muy obvio, pero no se aleja dela realidad. Una realidad que es diferente dependiendo de donde te encuentres y que de Galicia a Kenia cambia mucho.

Con tan solo 19 años, Luz López Roca se ha embarcado en una gran aventura. Desde hace una semana, la joven lalinense se encuentra realizando un voluntariado en Kenia, una idea que tenía en mente desde hace tiempo y que, ahora, ha llevado a cabo junto a una amiga: “siempre me gustó ayudar a la gente que lo necesita, pero no quería hacer el voluntariado sola”. Luz se encuentra en uno de los barrios más pobres –o slums, como los llaman allí– de Mombasa, la segunda ciudad más grande del país después de Nairobi, la capital. Concretamente está en el orfanato Likoni Aids Orphanage Centre, en donde viven una situación que nada tiene que ver con otras partes de la ciudad. Son mundos completamente diferentes.

Los voluntarios se alojan en el propio orfanato con los niños, una especie de gran casa. Las condiciones, aunque quizás sean un poco mejores, no distan de las que viven sus habitantes. Los baños no disponen de inodoros , simplemente se limitan a una letrina en el suelo, las tinas funcionan como duchas... Tampoco la alimentación es mucho mejor. El menú es el mismo todos los días, bien sea arroz y pasta, o algún tipo de plato que hacen con harina. Siempre lo más barato que se puede obtener en los puestos de comida, distribuidos en mercados por el barrio. De hecho, cuando no hay voluntarios, suelen traer la comida de Médicos Sin Fronteras y otras asociaciones. Ni siquiera disponen de platos, comen en una especie de cazos o cuencos. Si hablamos de ir al médico, la situación es incluso peor. “Les cuesta una gran cantidad de dinero del que no disponen, van tirando como pueden” , afirma la lalinense. Por otro lado, pagan una cuota semanal o mensual por el agua. No es que haya escasez, sino que el Gobierno les hace pagar por ella. Aún así, no es un bien demasiado caro, a diferencia de la electricidad, que supone un gran esfuerzo económico.

Tales condiciones de vida imponen unas responsabilidades a los niños que no son para nada comunes en nuestra sociedad. Ya desde pequeños adquieren una madurez impropia de su edad, se valen por si mismos con una gran capacidad. Existe una gran conciencia de grupo, los más grandes cuidan siempre de los más pequeños. Unos valores que non van de la mano de su nivel educativo. “El otro día estuve ayudando a una niña a hacer deberes de matemáticas de lo que sería 2º de la ESO y había cosas que yo estudié en primaria”, comentaba Luz. A pesar de pasar la mayoría de su tiempo en el colegio, puesto que están desde las siete de la mañana –o incluso antes si van a rezar– hasta las cinco de la tarde., resulta muy complejo impartir clase en las aulas. En ellas reina el caos, no se dispone de profesorado suficiente y la organización es prácticamente nula.

La relación que mantienen los voluntarios con el resto de habitantes es peculiar. “Una de las cosas que más me impactó fue su reacción al vernos”, confesaba la lalinense. Al llegar al barrio y ser las únicas personas raza blanca, la gente les gritaba mzungu, que significa “blanco”. Aunque no tiene un sentido peyorativo, sino que lo dicen de buena manera, todo el mundo lo grita. De todos modos, Luz comenta que siempre van acompañadas por alguien de allí, porque puede llegar a ser peligroso. Al venir de Europa, los lugareños dan por hecho que son ricas y les intentan timar y cobrar de más. Por ello, los encargados del orfanato les explican que no son turistas, sino gente que va allí para ayudar. Además, todo el mundo les saluda como si fuesen famosos. En el colegio todos los niños les abrazan, les acarician, les tocan el pelo... “Es bastante triste porque eso significa que nos ven como una raza superior”, lamenta la joven. Aún así, destaca en general el buen trato recibido por los niños y sobre todo por la gente del orfanato.

Tanto Luz como su amiga han llegado a Kenia través de una organización llamada “Cooperating Voluneers”, que básicamente hace de mediador entre el orfanato y España. Para ello, tienen que pagar un dinero que no va totalmente destinado al orfanato, sino que parte se lo queda la institución por su trabajo. Por esta razón, la joven recomienda hacer el trámite directamente con el orfanato, aunque puede resultar difícil si nunca has estado allí, puesto que conseguir contactos para que te recojan del aeropuerto y te consigan un alojamiento es bastante complejo.

Aún desde Likoni y pendiente de ayudar a preparar la cena, Luz anima a todo el mundo a tomar la decisión de hacer un voluntariado. La joven se sincera y afirma que “sí que es verdad que al principio me daba bastante respecto venir a un país así, ya que es bastante peligroso y además hay muchas enfermedades, te tienes que poner un montón de vacunas... pero merece muchísimo la pena y es una experiencia que te llena y te hace crecer como persona”.

El día a día en uno de los barrios más pobres

La labor de los voluntarios es esencial en el día a día de los niños. La rutina de Luz y sus demás compañeras comienza en el colegio. Aunque no es obligatorio, la mayoría de mañanas se ocupan de dar clase de español o de lo que ellas consideren, puesto que no hay profesores suficientes. “Es bastante agobiante, porque no tienen demasiada educación y no te hacen caso”, confiesa la joven. Por las tardes, los niños llegan sobre las cinco y su principal tarea es darles cariño y estar con ellos. Por supuesto, les ayudan en todo lo que necesiten y les preparan la cena. Otras de las ayudas que complementan las tareas de los voluntarios son las donaciones.

“No es obligatorio, lo suelen hacer los voluntarios que vienen y nosotras también lo quisimos hacer”, comentaba Luz, Gracias al dinero que han recaudado, han conseguido comprar ropa interior y calcetines para los niños, sábanas... También se han propuesto reconstruir los baños del colegio, que se encuentran en muy mal estado y que han provocado a los niños alguna que otra infección. Con el importe de las donaciones han comprado inodoros, cemento y todo tipo de materiales para poder llevar a cabo la obra, además de pagar al personal necesario para su construcción.