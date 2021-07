Cruces destina 80.000 euros para la paralela a la calle Sergio Iglesias

El Concello de Vila de Cruces invertirá más de 80.000 euros en la nueva pavimentación de la paralela a la calle Sergio Iglesias. Además, el gobierno que preside Luis Taboada tiene programada la construcción y ampliación de la nueva senda que conduce a la guardería municipal, y recuerda que ha invertido ya 100.000 euros en la nueva cubierta del polideportivo municipal, algo de lo que, según el alcalde, “no habla el BNG”. El regidor cruceño se muestra sorprendido con la formación nacionalista “que siguen creyendo que son los únicos que pueden inclinar la balanza y no se dan cuenta de que con sus tres concejales no son suficientes para aprobar los presupuestos”. Taboada pone en duda “lo que anda diciendo Fiuza de que la candidata del PSOE haría todo lo que ellos le pidiesen, algo que no vemos nada claro debido a que conocemos a la representante socialista y estamos seguros de que la señora Carmen Silva tiene criterio propio”.

Por otro lado, el comunicado del Concello de Cruces indica que el regidor “afirma que la responsabilidad está en agilizar el funcionamiento del consistorio sin más juegos y obstáculos de la oposición, algo que se verá en el próximo pleno extraordinario donde saldrán a relucir los intereses de BNG y PP”. Precisamente, en cuanto a los populares el alcalde de Cruces aconseja a Jesús Otero “que se dé una vuelta por el municipio y que observe como toma forma y se realiza lo que él no pudo y que Xuntos lleva por fin a cabo con mucho esfuerzo y sin ayuda de la oposición”. El alcalde de Vila de Cruces asegura “seguir trabajando por y para los vecinos porque no tengo otras pretensiones políticas que no sea el bienestar de todos los cruceños y cruceñas, como se demuestra en las inversiones que van creciendo”. Taboada asegura estar “totalmente tranquilo” ante las acusaciones de inacción por parte del portavoz del grupo municipal del BNG, Álex Fiuza.