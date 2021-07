Silleda celebra este fin de semana sus fiestas no fiestas de verano, con un programa de actividades lúdico-culturales y gastronómicas. Esto motivará el corte de algunas calles, que ya han sido informados mediante bandos municipales. Mañana, viernes, festivo local, permanecerán cerradas al tráfico la vía Pintor Colmeiro y el tramo entre esta y Venezuela, en el que se ruega no estacionar desde hoy. El domingo, día 11, también se cortará, por la mañana, el primer tramo de la Avenida do Parque, hasta Santa Eulalia, y, por la tarde, las rúas Cartagena, Antón Alonso Ríos y Progreso, entre los cruces con Condes do Deza y Emilio Alonso Paz; también se prohíbe aparcar en la Praza Siñor Afranio.

MoVEMOS Silleda, que así se llama el programa, arranca mañana con música en las calles a cargo del grupo Gaiteiros de Ardebullo, a partir de las 11:00 horas. Si bien por las circunstancias sociosanitarias actuales no se celebrará la Festa do Lacón, por segundo año consecutivo, desde la asociación cultural que lo organiza se ofertarán dos degustaciones del producto, de forma individual y sin incluir bebida. La primera será a las 13:00 horas en la Praza da Igrexa y la segunda, a las 21:30 en la de Juan Salgueiro. Las personas que acudan deberán guardar las distancias y recoger su ración individualizada en el plato que se les facilite. Habrá un tiempo limitado para permanecer en la zona y se colocará cartelería informativa sobre las normas anti-COVID.

Festival de bandas

La segunda degustación se realizará al remate del XII Festival de Bandas Xuvenís e Infantís de Silleda, que comenzará a las 20:30 horas, también en la Praza Juan Salgueiro, con la Escola de Música da Estrada como formación invitada. La jornada festiva se completará con un concierto, a las 22:30 horas, de Garufa Blue Devils Big Band, patrocinado por Turismo de Galicia. Interpretará un repertorio que se nutre de los grandes clásicos del swing, sin perder de vista la música afrocubana de los años 30 y 40, el cine y el cabaret. Contará con la presencia de Sito Sedes, mítico cantante de Los Satélites. Será en la calle Pintor Colmeiro, cruce con Alonso Paz. El público deberá permanecer sentado en las sillas que se habilitarán para la ocasión, igual que en el festival de bandas.

El sábado, día 10, vuelve la animación por las calles, en este caso de mano de la charanga Eravisto. El público infantil está convocado por la tarde (18:00 horas) en la Praza Juan Salgueiro al espectáculo A super pandi, con animación y DJ.

El domingo, la música de banda será la protagonista. A partir de las 11:00, la Banda de Música Municipal de Silleda dará un pasacalles y, a las 20:00 horas, se celebrará el festival Un país de bandas, con el patrocinio de Agadic, en el que la formación anfitriona estará acompañada por la Cultural de Teo. Tendrá lugar en la Praza Siñor Afranio, con sillas para la concurrencia.