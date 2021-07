Na mesma praza na que xogaba ao balón cando era só un cativo. Na súa vila, esa que sempre lle viña á boca e aloumiñaba no seu corazón. Dende onte, Forcarei ten un destacado espazo na súa Praza da Igrexa para lembrar ao cineasta Chano Piñeiro (1954-1995). A súa figura estará por sempre ligada ao seu concello a través dunha escultura-banco elaborada polo alumnado da Escola de Canteiría da Deputación. Non podía ser doutro xeito. No berce deste grande do cine galego e en terra de canteiros, o granito compón un carrete cinematográfico do que sae o fotograma coa imaxe de Chano Piñeiro e o texto das súas películas máis representativas, Mamasunción e Sempre Xonxa.

Esta obra convértese na primeira escultura que se crea en Galicia na honra dun cineasta e foi deseñada polo alumnos Pablo González e Adrián Otero. Con ela, o Concello de Forcarei –entidade que fixo o encargo– rende homenaxe á figura deste realizador, que bautiza tamén o instituto forcaricense e unha rúa.A súa viúva, Mari Luz Montes, ironizou ao lembrar que Chano xogaba ao balón na praza onde queda instalado o seu banco, aínda que el non fora dos que se conformaban con estar no banquiño. “Quen lle diría que ía ter un baquiño adicado a el”, dixo. Montes tivo agradecementos para os autores desta “fermosa escultura”. “Encántame que esta profesión siga adiante con homes e mulleres. Chano estaría encantado de que nunca desaparecera”. Agradeceu tamén “de corazón” a boa acollida que Piñeiro tivo sempre en Forcarei, “que foi e seguirá sendo a terra de Chano”.

Pola súa banda, a presidenta da Deputación, Carmela Silva, subliñou que esta escultura é “unha fermosa, imprescindible e obrigada idea” do Concello de Forcarei, “adicada a un dos nosos, dos grandes, dos que entendeu que as galegas e os galegos somos un gran pobo”. “Chano entendeu que tiñamos que poder relatar o que eramos a través dun instrumento tan potente como é o cinema e por iso foi un home moi avanzado”. Silva lembrou varias cintas de Chano sobre Forcarei e destacou tamén ao cineasta como “pioneiro en entender o papel fundamental que as mulleres xogamos nesta Galicia nosa”, reflectido nos nomes das películas Mamasunción, “que son as nosas avoas, tataravoas, das que somos herdeiras”, e Sempre Xonxa.

Granito moreno

A protagonista desta película, Uxía Blanco, destacou que o labor do realizador forcaricense trascende da pantalla pola súa visión “fantástica e innovadora” de dar a posibilidade de que os seus personaxes “falaran dende o cine por primeira vez en galego”. “Facer cine en Galicia é posible e facer cine en galego é necesario, dicía Chano”, lembrou. A tamén actriz e secretaria da Academia Galega do Audiovisual, Saamira Ganay, remarcou que o legado de Chano Piñeiro continúa, 26 anos despois do seu pasamento, moi vivo no facer daqueles que traballan no audiovisual galego.

A alcaldesa de Forcarei, Verónica Pichel, destacou que con esta escultura “Forcarei quere seguir lembrando a Chano Piñeiro cada día, porque el levaba no corazón a esta vila” e amosar “a súa pegada imborrable” e “o agarimo que temos polo seu talento e o seu labor”. “Grazas aos canteiros que fixeron esta gran escultura, non soamente a veciñanza recordará a Chano, senón tamén as persoas visitantes, que coñecerán onde comezou todo”, sinalou.

A escultura coa que Chano Piñeiro terá para si un lugar propio e ben destacado en Forcarei ten cinco metros de longo e 2,6 de alto. Está composta por pezas de granito moreno de Lalín e granito negro. Entre os asistentes á descuberta desta homenaxe estiveron tamén presentes a deputada provincial Noemí Outeda; o director da Academia Galega do Audiovisual, Miguel Mariño: o director do IES Chano Piñeiro, Xoan Carlos Garrido, así coma os concelleiros do grupo de goberno. Os voceiros de PP e BNG-Forcarei desculparon a súa ausencia.

Chano xogará por sempre ao balón nesta praza de Forcarei na que medrou. Non estará solo. Aínda que non lle gustara o banquiño, estará feliz de que a xente se sente ao seu carón e pensen xuntos nas historias que lle tería gustado contar.