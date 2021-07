La Asociación Veciñal Paramá, en Santo André de Vea, denunció ayer que el corzo y el jabalí han vuelto a causar daños en varias fincas particulares. Según explicaron, estos animales rompieron las ramas de algunos manzanos y provocaron estragos y desperfectos en una plantación de eucaliptos recién sembrados. Tal y como trasladaron desde el colectivo de Santo André de Vea, estos ataques a los cultivos no son una excepción. Según los vecinos, las medidas que han tomado ellos no están funcionando y la situación no mejora. Por ello, le piden a la Xunta de Galicia que “haga algo al respecto”. Proponen, por ejemplo, que se organice una batida de jabalí y corzo para reducir su población en la zona. Además, quisieron resaltar que estos animales suelen cruzar la carretera y pueden suponer un peligro para la seguridad viaria.