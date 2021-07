La limpieza de una empresa del polígono de Botos pudo causar el vertido al Asneiro

El vertido al río Asneiro que afectó al Deza y al Ulla pudo deberse a labores cotidianas de limpieza de una empresa radicada en el polígono de Botos, cuyos restos de desengrasante o detergentes acabaron en el cauce fluvial al ser incapaz de gestionar la depuradora toda la cantidad de caudal que le llegó en ese instante. Esta es la conclusión que apuntaría la investigación y que vuelve a poner en el foco a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) lalinense por ser a todas luces insuficiente.

En principio este episodio no habría que imputarlo a una irresponsabilidad de la empresa, pues suelen disponer de autorización para estas prácticas por otro lado necesarias, sino a, de nuevo, a una depuradora que no cumple con sus funciones y por eso urge su renovación. Según consta en la documentación de Aguas de Galicia, comenzó a funcionar en 1995 y entre sus características técnicas destaca su diseño para una población equivalente de 5.000 y un caudal medio de 1.584 m3/d. Lo que habría acontecido el pasado domingo no es una novedad y los vertidos de la red de alcantarillado al maltratado Asneiro se suceden desde hace años. La depuradora gestiona un volumen determinado y cuando se ve desbordada su mecanismo se corta y el agua, en vez de pasar por los filtros, se cuela por arriba y va directamente al río. Es decir, es insuficiente para dar servicio al polígono y núcleos de población anexos pese a que quizá la principal industria del parque, un matadero, dispone de depuradora propia tras acometer años atrás una importante inversión en este sentido.

El aspecto de la espuma no ofrece dudas para el biólogo lalinense Martiño Nercellas, quien asegura tener conocimiento de que se trata de un desengrasante para limpieza de instalaciones industriales. “El rendimiento de esa depuradora siempre fue deficitario y lo grave es que aguas abajo hay captaciones de agua. Los vertidos con tensioactivos de limpieza, de alto poder de hacer espuma, que en grandes cantidades tienen un impacto tóxico grave sobre diferentes procesos ecológicos del río, y a nivel celular sobre las especies”, señala. El científico remarca que estamos ante un problema de diseño de depuradora y no sobre la actividad de una empresa, ya que las operaciones de limpieza en fábricas son habituales y normales “y para eso se debería tener capacidad de tratamiento”, añade.

La espuma comienza a diluirse en los cauces fluviales, pero los vertidos al Asneiro prueban cómo un residuo con origen en Lalín, en este caso, puede acabar llegando no solo a otros municipios limítrofes como Vila de Cruces o A Estrada viajando a través de sus ríos sino incluso a la Ría de Arousa, donde el Ulla llega a su fin.

La Xunta se pronuncia

La composición del líquido vertido a los ríos de las comarcas y la localización exacta del punto de vertido deberá ser determinado por Augas de Galicia en su investigación. Este organismo indicó ayer que técnicos del plan de control de vertidos inspeccionaron “las zonas en las que se alertó de un vertido” los pasados días 3 y 4. E indica que “se constató cierta presencia de espuma en el río Deza y en su afluente, el Asneiro, sin que se registrase afectación ni mortalidad de peces”. Estas son, por el momento, las únicas conclusiones de la Consellería de Infraestruturas.

Depuradora cuestionada

Este episodio coincide con la divulgación de un informe del colectivo Ecoloxistas en acción que, tomando Aguas de Galicia como fuente, sitúa a la depuradora de Botos entre las más incumplidoras de la comunidad autónoma. Concreta que el año pasado la Xunta tomó analíticas en 159 depuradoras, de las que 18 registraron no conformidad con los niveles de DBO5 (Demanda Química de Oxígeno a 5 días) y la lalinense figura en esta lista negra junto las de Cee-Corcubión, Arcade, Touro, Burela, Foz, Pontecaldelas, Os Praceres, Castro de Rei [río Lea], Soutomaior [Camboa] y Maceda. Lo que viene a decir este informe es que la EDAR de Botos está sometida a un exceso de presión y sus persistentes vertidos provocan un exceso de materia orgánica en el agua del río que provoca la proliferación de microorganismos que se alimentan de ella y consumen el oxígeno disuelto en el agua, con la consiguiente muerte de animales.

Cuíña dice que el gobierno admite ya los hechos

Compromiso por Lalín, además de alertar de las conclusiones del informe sobre la EDAR de Botos divulgado por Ecoloxistas en acción, reprueba la posición del local respecto al vertido. “Mientras de manera sibilina dejaba caer en un primer momento que la responsabilidad era de Silleda, luego con la boca pequeña reconoce que el origen podría estar en Botos”, dice. Su portavoz, Rafael Cuíña, alude a sus advertencias sobre la situación esta depuradora y las de Vilatuxe y Prado “en mal estado y que provocan constantes problemas de filtraciones”. Que eran, dice, algo que la Xunta iba a solucionar con fondos Feder, pero que ahora ya no lo contempla. Recuerda como el alcalde, José Crespo, exigía en 2018 las depuradoras de Prado y Vilatuxe. “Lo que antes era una necesidad ser una cuestión secundaria por lo que parece”. Defiende la instalación de un tanque de tormentas, pero no a costa de abandonar las depuradoras del rural. Compromiso pedirá en pleno estas infraestructuras y un informe municipal sobre el estado de las actuales instalaciones.

El PSOE irá al Parlamento

El PSOE lalinense trasladará al Parlamento de Galicia los problemas de contaminación provocados por el mal funcionamiento de la EDAR de Botos, incluida en un informe de Ecoloxistas en acción entre las que peor funcionan de Galicia. Dice que la situación es insostenible y no se pueden permitir episodios continuados como los del último fin de semana mientras el gobierno local sigue mirando para otro lado y no prioriza la mejora de esta estación. Dice que la EDAR arrastra problemas desde hace lustros y urge que se acometa su mejora como una absoluta prioridad. Pedirá acceso a informes municipales sobre el último vertido al Asneiro “que en un principio el Concello negó para reconocer ahora de manera velada que se produjo en Botos” . Y pide un pronunciamiento del técnico de Medio Ambiente.