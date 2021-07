O Galaico Brass Festival, que arrancaba o domingo cunha actuación de Mnozil Brass no CEIP de Merza, comezou onte a impartir as súas clases, repartidas por casas privadas do pobo. Con arredor de 100 alumnos e alumnas –80 activos e 20 oíntes–, o festival contará cos mellores músicos do panorama musical europeo. Ademais, haberá concertos diarios ata o venres 9 de xullo que abarcarán distintos estilos musicais así como espectáculos de teatro e música, sesións nocturnas ou concertos clásicos. Trala presentación do traballo Pangea, por parte de Abraham Cupeiro e a Banda Artística de Merza, hoxe actuará no CEIP de Merza –cambiouse de Carboeiro pola previsión meteorolóxica– o Quintet Brass da Royal Concertgebouw, unha formación procedente dos Países Baixos que pretende mostar un repertorio versátil para instrumentos de metal en varias combinacións. Nos próximos días actuarán Artistas del Gremio, Galaico Brass Ensemble xunto cos profesores e pecharase o festival cun concerto de música jazz mesturada con folclore búlgaro por parte de Miroslav Petkov e o Bodurov Trio.