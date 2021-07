El concesionario de los olvidados

Libertad. Es lo que muchos habrán sentido cuando colocaron sus manos sobre el volante de su primer coche. Poco importa si el habitáculo estaba impregnado de ese inconfundible olor a nuevo o si la lista de propietarios era ya larga. El sentimiento inunda al joven –o no tan joven– conductor, consciente de que ya no tendrá que seguir estudiando horarios de autobús o pensando en cómo llegar allí donde quiera ir. Hace tiempo que los coches han dejado de ser bienes de lujo para convertirse en un imprescindible medio de transporte, en muchos casos necesario para poder trabajar o para facilitar que uno no se sienta atado allí donde quiera levantar su hogar. Sin embargo, circunstancias como la falta de recursos –entre otros muchos factores– hacen que algunos de estos automóviles terminen abandonándose a su suerte, hasta volverlos casi invisibles mientras van viendo aumentar su deterioro y su capa de mugre. Para cuando la libertad de desplazamiento que un día brindaron se convierte en residuo, diversos ayuntamientos de las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes se han adherido al servicio de recogida de vehículos fuera de uso de la Diputación de Pontevedra.

A Estrada, Lalín, Cerdedo-Cotobade, Forcarei y Agolada están vinculados a este servicio que ofrece el ente provincial para la retirada de vehículos abandonados en vías públicas. En esencia, consiste en la retirada y tratamiento de estos residuos mediante un encargo de gestión de los ayuntamientos que así lo deseen. Con ello se pretende solucionar un grave problema para Concellos que carecen de medios técnicos y materiales y de la infraestructura suficiente para gestionar este tipo de residuos abandonados en sus vías públicas, arcenes y montes. Sin embargo, llegar hasta aquí no es un camino exento de baches, ni muchísimo menos.

Incendiado

A finales del mes de junio los servicios de Emerxencias de A Estrada acudían a sofocar el incendio originado en un vehículo abandonado en la confluencia entre la Avenida de Marín con la Travesía de Vigo. El coche, que llevaba mucho tiempo en esta zona de la capital estradense, quedó completamente calcinado, haciéndose todavía más impactante su imagen de completo abandono.

Este mismo vehículo formó parte de la batería de fotografías que el BNG del municipio sacó a colación hace meses, a raíz de una petición pública para que se tomasen cartas en el asunto de los vehículos abandonados en las calles de A Estrada. Los nacionalistas dijeron entonces que tenían localizados al menos cuatro vehículos aparcados en los arcenes de la N-640, en puntos del rural y también en el centro de la villa. Remarcaron que algunos de ellos ya no tenían ni ruedas. En ese momento, el Bloque, como hizo tras el incendio del vehículo anteriormente citado, invitó a no mirar para otro lado y evitar que estos automóviles se difuminen en el paisaje. Subrayaron que algunos de ellos llevan incluso años aparcados, haciendo notar, no solo que están ocupando plazas públicas de estacionamiento, sino que pueden acabar representado un peligro.

Largo procedimiento

“El problema no es la retirada del vehículo; eso es simplemente el final del proceso. Lo difícil es cumplir los trámites para poder retirarlo”, reconoció ayer el alcalde de A Estrada, José López Campos, subrayando la lenta tramitación burocrática que se esconde detrás del momento en el que uno de estos coches es subido a una grúa para retirarlo de la vía pública en la que languidece. Identificar el propietario no resulta tarea sencilla y, según explica el regidor local, el trámite hasta dar el vehículo de baja en Tráfico es un camino largo y sinuoso. “Si no das localizado al dueño no puedes retirarlo, porque sería sustraerlo, aunque lleve un año”, incidió López.

El problema que nos estamos encontrando es toda esta tramitación; es muy difícil llegar al final del procedimiento para que se pueda ordenar la retirada, porque primero hay que conseguir la baja en Tráfico”, apuntó. Reconoció el alcalde los esfuerzos que realiza la Policía Local en este peregrinaje y las gestiones que se acumulan como el polvo en el parabrisas de estos vehículos. “Algunos están precintados, otros abandonados... cada uno tiene una casuística”, apuntó.

Más de 15 días

La Ordenanza Municipal de Circulación de A Estrada tiene un apartado reservado a los vehículos abandonados. Entiende el texto como automóviles en estado de abandono aquellos que estén estacionados en el mismo lugar de la vía pública por un período superior a 15 días; que presenten daños que permitan presumir una situación de abandono o de imposibilidad de movimiento por sus propios medios o cuando, trasladado al depósito y notificado al titular, este no lo retire.

Cuando la tramitación para dar de baja el vehículo llega a su fin, los concellos adheridos al servicio de la Diputación pueden solicitar la retirada, efectuada por la empresa adjudicataria, que se encarga de recoger y transportar hasta sus instalaciones los vehículos abandonados que se consideren un residuo. Esta gestión no tiene coste alguno para los ayuntamientos, que tendrán la obligación de facilitar ala empresa la información y documentación necesaria para la recogida y posterior descontaminación y baja en tráfico, según figura en el pliego de cláusulas.

Estos vehículos han pasado a formar parte del concesionario de los olvidados, de los repudiados. Son los volantes de sueños rotos, relegados a sufrir el deterioro hasta convertirse en basura que da pereza salir a tirar.