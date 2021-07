Un libro, un recital de poesía, unha obra de teatro ou unha película teñen a maxia de trasladarnos cos cinco sentidos (ou cun só) a realidades distintas ás que un vive. Todas estas artes teñen o mesmo instrumento: a palabra. E de palabras pronunciadas foi a xornada de onte no Deza. A finca A Gargalleira, en Trasfontao, Silleda inaugurou onte o seu espazo agrocultural cun concerto de As efémeras e cun recital poético a cargo de María Lado e Lucía Aldao, O Leo, Silvia Penas e Dani Landesa. Estes creadores tamén fixeron poemas a demanda para os presentes. Ao remate da actividade, cada participante pagou a entrada que considerou oportuna. E seguro que máis dun voltará á Gargalleira, porque este espazo conta cunha biblioteca baixo carpa na que un pode deixar ou levar os volumes que desexe, ou simplemente consultar os que están alí a dispoñer do público.

A palabra tamén amosou o seu poder na última xornada do festival Atlántica en Lalín. E fíxoo con dúas sesións: unha no Museo Ramón Aller e a outra no entorno da Alvariza de Ramón, en Zobra. No Museo Aller recalou a actriz e creadora de propostas escénicas Larraitz Urruzola, co seu espectáculo familiar A festa dos monicreques. Pola súa banda, Avelino González desplegou en Zobra o seu Abellas vir, un enxame de contos, cheos de seres fantásticos que a veces entran no mundo real. Atlántica rematou os seus pases deste fin de semana en Lalín, pero continuará por distintas localidades de Galicia ata o próximo domingo, día 11.

Obradoiro de comunicación

E A Gargalleira volverá demostrar ata qué punto ten valor a palabra, sexa escrita ou falada. Do 16 ao 18 deste mes organiza un taller de comunicación pública para mulleres. As reservas poden facerse en agargalleira@gmail.com ou no teléfono 626 997 082.