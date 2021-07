Compromiso por Lalín arremete contra el gobierno local por su decisión de celebrar el evento ganadero Feiradeza en el multiusos por, a su juicio, evidenciar que es “la demostración más palpable de su falta de respeto absoluto a los deportistas, que ya braman por un anuncio que consideran en casos una provocación por parte de un gobierno incapaz de calcular los efectos de sus arroutadas”.

La formación de Rafael Cuíña afirma que el hecho de anunciar un parqué nuevo para el Arena e, inmediatamente saberse que prácticamente se va a estrenar en un evento ganadero, “da cuenta de la mentalidad de un gobierno y de un concejal de Deportes provocador y sin sensibilidad para el deporte”, afirma en alusión al responsable de este área, Avelino Souto. Acusa a este último de mentir en la presentación de Feiradeza sobre las palabras de Cuíña acerca de las alternativas para la cita de ganado frisón pues, recuerda, dijo que el certamen debería mantenerse en el Campo da Feira Novo o bien consensuar con las cooperativas ganaderas un espacio amplio en una zona del rural lalinense. “Son declaraciones bastante diferentes a las que hizo Souto, con maledicencia e intentando engañar a los vecinos”.

Compromiso reta al alcalde, José Crespo, a reunirse con los clubes y deportistas afectados “y que de esa reunión sala en un sentido o en otro una solución la este conflicto. Si hay consultas para retirar un vallado de una calle, no se entiende que no se hagan para este evento en el Arena”, aduce. Sobre las declaraciones de Souto acerca del impacto de deportistas de 110 kilos sobre el parqué superiores a los de una vaca, se pregunta si son en las competiciones de sumo, “porque no es habitual ver deportistas lalinenses compitiendo en esas condiciones, además del insulto a la inteligencia que supone decir que traspalets de 3.500 kilos se utilizaron para la Gala del Cocido y no pasó nada”, viendo el nivel de deterioro de la instalación, y de que hay que cambiarla”, subraya.

Por último, dice que son demasiados episodios de un edil que cobra casi 3.000 euros al mes y que so demuestra incompetencia y prepotencia con un Arena año y medio afectado, piscinas en obras cuando tenían que estar abiertas. Y descarga la responsabilidad en el alcalde.