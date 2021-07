El gobierno cruceño prorrogará, por segundo año consecutivo, los presupuestos de 2019, cifrados en 4,76 millones de euros. El ejecutivo decide no sacar el presupuesto de 2021, que había presentado ya a los medios en abril, en vista de que los contactos con la oposición no han conducido a ninguna parte. El presupuesto de este año alcanzaría los 5,47 millones de euros, ya que incorporaba 700.000 euros de remanentes.

La edil de Facenda, Mireya Otero, recuerda que hace tres meses se le propuso a PP, Bloque y PSOE que dispusiesen el destino de 200.000 euros, a razón de 120.000 por parte del PP, 60.000 del BNG y 20.000 del PSOE. “Lo único que hicieron fue marear la perdiz, con hoy queremos una cosa y al día siguiente otra, primero habla el PP por todos y después ya no nos vale lo que dijo el PP”, parafrasea. Desde la Alcaldía, Luis Taboada recalca que desde marzo intentó “por todos los medios” acordar un nuevo presupuesto que fuese real y preciso. Añade que ahora mismo Vila de Cruces dispone de 1,5 millones de euros en remanentes, ingresados en cuentas bancarias “y por los que está pagando por tenerlos guardados, en lugar de invertirlos en los vecinos y las vecinas de la villa, algo que en estos momentos permite la ley, y que no gusta a la oposición, no sea que los vecinos vean que comienzan a realizarse obras que llevan décadas” esperando a ser materializadas.

En vista de que las negociaciones con los otros 10 concejales de la corporación no parecen haber fructificado, los tres ediles del gobierno deciden no llevar el presupuesto de 2021 a pleno y, en su lugar, agilizar una sesión extraordinaria para sacar esos 700.000 euros de remanente que iban incorporados al presupuesto y poder invertirlos, “tras comprobar que se necesita dar una solución al grave problema con que cuenta esta administración: los grupos de la oposición, que en lugar de ser constructivos son destructivos, con muy buenas palabras pero sin hechos”. Con este pleno extraordinario, Xuntos aparcará el presupuesto “y no perderá más tiempo en dar explicaciones a una oposición que no respeta a este gobierno y que lo único que intenta es que no pueda realizarse nada y desacreditar” al ejecutivo.

Ayudas a colectivos

Esos 700.000 euros permitirán, en palabras del gobierno local, reactivar tanto la economía como el turismo, la cultura o el deporte del municipio. El ejecutivo reta a los otros 10 ediles “a que voten en contra y sigan castigando a los vecinos y vecinas, incluso con la posibilidad de que se pierdan ayudas ya concedidas”.

Precisamente, y confiando en el diálogo con la oposición, el edil de Cultura, Julio López, ya había mantenido encuentros con representantes de asociaciones y se había comprometido a una subida en los convenios de hasta un 30%. Además, el ejecutivo había pensado en activar ayudas a sectores afectados por el COVID. López critica al PP por augurar que los presupuestos ya nacían estrellados, y reprende al BNG por preocuparse solo por el relevo en la Alcaldía.