Nunca conducirás solo

A misa na honra ao patrón dos chóferes tivo lugar ás 13.00 horas. Ao seu remate, comezou a procesión e bendición de camións e vehículos históricos por parte do sacerdote José Pérez Barreiro. Acudiron bastantes menos que nas edicións anteriores á pandemia. Pero, a cambio, si houbo boas iniciativas sobre rodas, como o Vermut das Comadres, engalanadas para tan fermosa ocasión. Tralo paseo polas principais rúas da vila, os asistentes puideron degustar mexillóns por distintos bares da vila, mentres amenizaba a xornada a Banda de Veteranos da Bandeira. A media tarde, e para repoñer forzas, estaba programada unha comida na praza do parque, ofrecida pola Pulpería Julio, da parroquia de Anzo.

O día animaba a disfrutar das comidas ao aire libre (moi recomendables nestes tempos de distancia social) e tamén da outra cita típica nestes comezos de verán: o festival de Xirandola. A 35ª edición deste certame tampouco puido ser tan numerosa como noutras convocatorias, pero mantivo, iso sí, o mismo nivel de calidade dos seus músicos e bailaríns. Tivo como escenario a Praza da Feira da Bandeira, con aforo limitado e co público sentado, como indican as normas sanitarias. Era recomendable, tamén, que os asistentes empregasen as mascariñas, como fixeron tamén os bailaríns e músicos do certame. Debido tamén á circunstancia sanitaria, neste ano o festival de Xirandola non contou con grupos convidados para evitar riscos de contaxio, de maneira que so actuaron membros da escola. Xirandola dispuxo da colaboración do Concello de Silleda.