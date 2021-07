O concelleiro de Rodeiro, Pablo Sobrado Vázquez, foi nomeado onte director dun dos centros educativos máis importantes da provincia da Coruña, o CIFP Paseo das Pontes. O nomeamento non implica que Sobrado deixe o seu cargo na corporación rodeirense porque xa viña exercendo como profesor nos últimos anos. Por otra parte, exponse ao público por espazo de 30 días o regulamento de organización e funcionamento do Punto de Atención á Infancia (PAI) do concello de Rodeiro.