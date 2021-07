“Hai que comezar a retomar as actuacións, sempre con precaución”

Despois dun ano atípico, a Asociación Cultural Xirandola retoma a celebración presencial do seu festival de baile e música tradicional. Sen a presenza de convidados ou pasacalles, a actuación contará coa participación dos grupos propios de Xirandola, colectivo presidido por Marita Casal dende hai máis de vinte anos.

–En que se basea a dinámica principal do festival?

–Este ano o festival vai ser un pouco raro dadas as restriccións. Habitualmente traiamos algún grupo doutros lugares de España para amosar folclores distintos ao galego, pero este ano non vai poder ser. É simplemente unha pequena mostra do que estivemos traballando de forma intermitente este curso. Foi un ano complexo para nós, pero tamén para todo o mundo. O principal obxectivo é ensinar o que traballamos, demostrar que estivemos aí e que con precaución hai que ir retomando este tipo de actividades e actuacións.

–Como se desenvolveron os ensaios durante este curso?

–Foi todo diferente. Empezamos con moita ilusión, porque despois de estar confinados o feito de volver xuntar o grupo deunos enerxía para seguir. Tamén había algo de medo, estivemos sempre con controis, desinfeccións, listados de asistencia... Ademais, a diferenza doutros anos, as clases non se levaron a cabo de maneira continua, senón que igual ensaiabamos quince días e logo tiñamos que parar por mor das resriccións. A nivel grupal non houbo ningún contaxio, pero a situación era o que ía marcando o ritmo dos nosos ensaios.

–No 2020 a actuación realizouse de xeito virtual...

–Si. O ano pasado o festival foi virtual. Distribuidos en pequenos grupos, fumos amosando distintas zonas do noso concello, lugares que son especiais para nós. Soamente nos xuntamos na praza co colofón do festival, coa Muiñeira de Bandeira. Nin sequera empregamos o noso vestiario, simplemente algún detalle relacionado con el. Este ano poderemos vestirnos co traxe, aínda que tampouco haberá cambio de vestiario. Será un festival algo máis soso, pero hai que empezar, aínda que con responsabilidade pola nosa parte e pola de todos.

Recupérase a celebración do San Cristovo na Bandeira

A actual situación epidemiolóxica permite a recuperación da tradicional celebración do San Cristovo na Bandeira, seguindo a normativa sanitaria e tendo en conta as restricións vixentes. Ás 13:00 horas terá lugar unha misa na honra a San Cristovo, así como unha procesión e bendición de camións e vehículos históricos. A continuación, poderase gozar dunha degustación de mexillóns polos bares do pobo, amenizada pola actuación da Banda de Veteranos de Bandeira. Para rematar o festexo, ás 15:00 horas poderase desfrutar dunha comida na praza do parque ofrecida pola pulpería Julio de Anzo, finalizando así unha xornada que permitirá aos veciños retomar a celebración dun evento típico da vila.