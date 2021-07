“Arriesgué todo lo que tenía”, resume un vecino de A Estrada. No quiere que trascienda su nombre, pero sí su caso, deseoso de evitar que nadie más tenga que verse en la situación de impotencia en la que él se encuentra. En la mañana de ayer se dirigió a la Oficina de Consumo tras pasar por su banco y, seguidamente, tenía previsto formalizar denuncia ante la Guardia Civil y la Policía Nacional para que se le abonen 156.500 euros por la venta de tres bitcoins y los 15.600 euros de impuestos para convertir ese dinero virtual en moneda contante y sonante. Su caso es un ejemplo de que, aunque la rentabilidad exista en este tipo de productos y operaciones, el riesgo no es despreciable. El dinero virtual también puede volar, como lo hace el que trata de retenerse en el bolsillo.

Este estradense lleva ya un tiempo invirtiendo en una plataforma con sede en Londres. Hasta ahora eran cantidades más pequeñas, de entre 2.000 o 3.000 euros, y siempre fue percibiendo sus ganancias. Sin embargo, hace algo más de dos meses compró cuatro bitcoins. Vendió tres y obtuvo en dos meses un beneficio de 156.500 euros. Aunque asegura que le llegó un papel de que se le hizo una transferencia con fecha del pasado 13 de mayo, incide en que el dinero sigue sin aparecer en su cuenta. De nada han servido, hasta ahora, sus intentos para recuperarlo. “Llamo a la plataforma y lo único que me dicen es que están teniendo problemas”, apunta este ciudadano, sorprendido de que su banco lo mandase ayer a Consumo. “Soy culpable de hacer esto, pero el banco no se puede eximir porque fue dinero de una póliza de crédito que no me pararon en ningún momento”, manifiesta. Después de acudir a Consumo, su intención ahora es que su entidad financiera medie para que el Banco de España rastree las cuentas y la plataforma en cuestión y se establezca una queja al país del broker, en este caso Reino Unido.

Este estradense asegura conocer a gente que está ganando dinero con lo mismo que hizo él. “Me parecía seguro porque me llamaron de mi banco, de la central, diciéndome que era seguro”, dijo ayer a esta Redacción. Así que decidió arriesgarse. “Ahora ya dudo de todo”, señaló.

Desde la Oficina de Consumo de A Estrada se recomendó ayer precaución y asesoramiento, además de tener todo por escrito y tomar nombre y contacto de todas las personas con las que hablamos. Asimismo, recomiendan en casos como este acudir al banco y, a mayores, presentar la correspondiente denuncia en Guardia Civil y Policía Nacional.