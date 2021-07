El responsable de Deportes de Compromiso por Lalín, Santiago Castro, advirtió ayer de lo que considera “la enésima chapuza de la gestión del concejal Avelino Souto, después de que le comunicara a los trabajadores el cierre del multiusos Lalín Arena desde el día 1 al 15 de agosto”. Castro recuerda que “los deportistas no queremos abonos –lo usuarios del multiusos no pagarán la quincena del cierre–, queremos hacer deporte”. Además, considera que detrás de la supuesta mala gestión de Souto se encuentra la situación laboral de los trabajadores del Lalín Arena “entre los cuales hay bajas desde el mes de octubre que no fueron reemplazadas y que provocan alteraciones en los horarios laborales, que tienen cansados a los empleados y desatendidos en demasiadas ocasiones a los usuarios de la instalación lalinense”.