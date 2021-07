Con miedo a la noche

“Lo veo complicado. No sé qué pasará con la gente a las tres de la mañana”, apunta el hostelero Jorge Silva, propietario de Pub Fetiche de Lalín. “Entiendo que hay que ir poco a poco, pero cerrar a las tres va a tener consecuencias de fiestas en los pisos y en las calles. ¿No será mejor que la gente esté en un local controlado que en la calle?”, se preguntó. Aunque confiesa tener dudas sobre este temprano cierre, Silva es consciente de que “de alguna manera hay que arrancar”.

Registro

Por la experiencia del verano pasado, asume que la gente se muestra colaboradora con el hecho de que el hostelero tenga que llevar un registro de quienes acceden a su establecimiento. Entiende que “el aforo es un poco escaso”, pero acepta que tenga que ser así para el interior de los locales. La principal preocupación de este empresario del ocio nocturno es la vigilancia que se haga para evitar botellones o fiestas improvisadas en las calles, teniendo en cuenta que, en el caso de que este tipo de situaciones haga subir los contagios, serán finalmente los hosteleros los que tengan que pagar los platos rotos con la obligación de volver a cerrar sus puertas.

El sentir en el sector apunta también a la complejidad de tener que estar encima de los clientes recordando la necesidad de que vuelvan a colocarse la mascarilla después de cada sorbo o pidiendo que se separen para asegurar que se cumplen las distancias de seguridad. Y es que inciden en que las propias condiciones de este tipo de establecimientos no se prestan al metro y medio de distancia, una por el hecho de que sean locales en los que se baila y, otra, porque mascarilla y música alta hacen complicado cualquier intento de conversación.

Reponer la mercancía

“La gente tiene muchas ganas de volver, esto está clarísimo”, apunta un hostelero ligado a este sector. Su experiencia es compartida por otros compañeros de profesión: acaba de renovar la mercancía –lo que tenía en el local caducó– y teme volver a encontrarse pronto con la misma situación, sin tiempo para que esta importante inversión pueda ser rentabilizada. “¿Quién te dice que dentro de quince días non está cerrado ya?”, cuestiona en este sentido Jorge Silva, que estima que queda por delante un mes y medio delicado.

Moncho Bao, desde e Pub Ozone de A Estrada está entre los hosteleros nocturnos que ha decidido esperar un poco más para la reapertura. El último día que abrió su local en la capital estradense fue justo antes de que se decretase el estado de alarma, en marzo de 2020. Aunque es mucho tiempo ya sin actividad, asegura que prefiere tener claras cuáles van a ser las pérdidas que aventurarse a un cierre que pueda tener una marcha atrás. “Lo veo bien pero, a día de hoy, con los protocolos y la normativa que aplican, no me da para abrir el negocio, reincorporar a la gente y afrontar los gastos de alquileres, luz, mercancía... No me dan los números con ese aforo”, apunta.

La importancia de la barra

Este empresario pone el acento en que el suyo es un negocio pensado para una hora no muy temprana de la noche y en el que se baila. Además, incide en que el consumo en la barra –su local tiene dos y una zona de coctelería– supone más del 50% de la facturación y que en estos momentos no está autorizado. “Vamos a esperar a ver cómo avanza y lo valoraremos, incluso nos pensaremos abrir más temprano o poner una terraza, que es otra cosa que me tira para atrás, que no la tenemos”.

“Dentro del local puedes controlar pero fuera no podemos prohibir a la gente que esté en la calle. Es un problema tener que enfrentarte a la clientela fin de semana tras fin de semana”, apunta Bao, en relación a la posibilidad de que la fiesta continúe en la calle cuando los locales cierren a las tres de la madrugada. En su caso, indica que lo habitual es comenzar a hacer caja entre la una y media y las dos de la mañana, cerrando sobre las 04.30-05.00. El nuevo horario lo dejaría con apenas una hora de trabajo, teniendo que contratar para atender el establecimiento entre tres y cuatro personas. “La noche es un tema de contacto. Soy positivo, pero no lo veo. Estoy animado pero, por ahora, me voy a estar quieto”, apunta.

Tiempo de demostrar

Por su parte, el pub Drinks de A Estrada reabre esta noche sus puertas en la Rúa Padrón “con más ganas que nunca”. “Ahora que tenemos la oportunidad de volver a abrir la noche y nuestros negocios, después de unos meses muy duros, es labor de todos demostrar que se puede hacer con prudencia y con todas las medidas de seguridad que la Xunta nos indique para que todos volvamos a disfrutar del ocio nocturno”, apuntan sus propietarios.

Desde este local realizan un llamamiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que se extreme el control sobre los botellones “donde no se cumple ningún tipo de medida de seguridad y, como ya se está demostrando, implican un repunte importante de contagios”. “Eso nos afecta muy negativamente a todos los que nos dedicamos al ocio nocturno, después de ser uno de los sectores más castigados y olvidado de esta pandemia”. El Drinks quiso agradecer el apoyo recibido por personas como la propietaria del local, que no cobró el alquiler durante todos estos meses de cierre de la actividad.