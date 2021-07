Los alumnos y alumnas del taller de empleo Foresta Lalín III están realizando actuaciones en los montes comunales de Bermés. Así, ultiman los trabajos de desbroce manual en la contorna de Pena Cabalada, Pena do Bispo, Pena do Moucho y Pena do Camiño, para hacerlas accesibles al público. Esta labor se completa con labores de poda baja de penetración en una masa de pinos y rareos de árboles de pequeño calibre para evitar la propagación de plagas e incendios.