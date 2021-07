El edil de Deportes de Lalín, Avelino Souto, indica que las piscinas reabrirán la próxima semana porque “una parte del alicatado del vaso interior estaba en peor estado de lo previsto y obligó a realizar más obra” de la detectada en un inicio por los técnicos. Ante la previsión de mal tiempo para las próximas jornadas, el edil decidió acometer la retirada de todo el material deteriorado que se detectó en los trabajos de reparación, “para que la piscina quede en perfecto estado de revista” cuando vuelva a abrir.

Desde el PSOE, Alba Forno recalca que esta demora es fruto de “la falta de previsión y de planificación a la que nos tiene acostumbrados el edil”, y recuerda que las piscinas exteriores de Lalín siempre abrieron el 1 de julio, salvo en 2019, cuando el PP recuperó el gobierno local. Los trabajos de reparación comenzaron hace 15 días, cuando “lo normal sería empezar a finales de abril o principios de mayo para planificar la actuación necesaria”, aconseja Forno. Los socialistas visitaron ayer las piscinas y comprobaron que no está rematado el nuevo pavimento, que no se cambió el cierre perimetral y que ni siquiera se segó la hierba. Compara el trabajo realizado durante el anterior ejecutivo, ciando se amplió la zona de césped y se facilitó la entrada gratis a familias con escasos recursos.

Rodeiro busca otro socorrista

Rodeiro abrirá sus piscinas también la semana que viene, en concreto el día 7. Contrató ya a un socorrista, el único de los seis que había seleccionado la oficina de empleo y que se presentó a las pruebas. Ahora, Rodeiro solicitará otra tanda de aspirantes para contratar a un segundo socorrista y así poder abrir las piscinas todos los días. Habrá que esperar al miércoles que viene porque el fin de semana dan lluvias y tanto lunes como martes la única persona contratada gasta ahora tiene que descansar, por ley.

Silleda inicia la temporada con aforos limitados

Hoy jueves sí empiezan a funcionar las piscinas municipales de Silleda y A Bandeira. Estarán disponibles de 14.30 a 21.00 horas durante la semana y de 15.00 a 21.00 horas los fines de semana y festivos. Por las mañanas habrá cursos de natación, de 12.00 a 14.15 horas, en tres turnos. Como novedad, además de las clases de iniciación y perfeccionamiento para niños y niñas, este año habrá un curso específico para personas adultas, con natación y gimnasia de mantenimiento en el agua.

Los cursos comienzan el día 5 y la inscripción puede hacerse en las propias piscinas con el personal de socorrismo. En el caso de los cursos infantiles, los asistentes deben tener al menos cinco años. Tal y como marca la normativa, habrá aforo limitado tanto en las piscinas como en los vestuarios. Así, en la de Silleda el aforo máximo es de 100 personas, y en la de A Bandeira, de 90. En los vestuarios solo podrá haber tres personas a la vez, ya que la ocupación máxima tiene que ser del 30%.

Forcarei, entre los más madrugadores

Las piscinas de Forcarei y de Soutelo de Montes ya estuvieron abiertas al público desde el pasado viernes, día 25. Los precios de los carnés de acceso para socios para toda la temporada calcan los precios del año pasado: 18 euros para los mayores de 14 años, 12 para los que no superen esa edad y gratis para los menores de 4 años. El coste del abono familiar (para tres miembros) es de 36 euros, y a partir del tercer miembro se incrementa en 3 euros. Las personas no socias deberán abonar 2 euros. Habrá, también, cursos para niños y niñas y personas adultas. Las obras de puesta a punto incluyeron como césped artificial en las áreas de tierra de las piscinas de Forcarei.

A Carixa cambia su sistema de llenado

Desde hoy también está disponible para el público el área recreativa de A Carixa, en Vila de Cruces. El gobierno local sometió en enclave a una intensa reforma debido a que el año pasado no hubo mantenimiento de las instalaciones, por el cierre motivado por el coronavirus, así como a las inclemencias del tiempo. Precisamente, debido a las circunstancias sanitarias el llenado de las piscinas no se realizará como antaño (se llenaban por la mañana, se vaciaban por la noche y se volvían a rellenar al día siguiente), sino que habrá un flujo constante del agua en los vasos. El teniente e alcalde, Julio López, visitó ayer la zona, que con el arranque del mes de julio suele ser la zona de descanso escogida por habitantes no solo de Cruces y de la comarca.

La habilitación de una zona de estacionamiento para autocaravanas incrementó aún más la visita de turistas a la que pasa por ser la playa fluvial más conocida de Vila de Cruces. Desde la Alcaldía Luis Taboada les anima a descubrir otros encantos del municipio, como su gastronomía o las rutas de senderismo. Al margen de A Carixa, Cruces cuenta con las áreas recreativas de Remesquide y las Insuas de Gres, que no cuentan con tantas dotaciones porque están en zonas inundables del Ulla, según informes de Augas de Galicia.