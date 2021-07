El coordinador de Compromiso por Lalín, Rafael Cuíña, cree que es difícil intentar tener una buena relación con el gobierno de José Crespo ante la “falta de lealtad y generosidad en cuestiones como los fondos europeos Edusi”. Según Cuíña, los reiterados anuncios del gobierno local sobre estas obras sin reconocer que son proyectos del gobierno de Cuíña dificultan una relación que el coordinador de Compromiso intenta que sea fluida. “Crespo y el PP viven de nuestros proyectos porque no los tienen propios. Así no se hace política porque el respeto y lealtad al trabajo de los demás debería ser básico”, añade el comunicado. Cuíña recuerda que “en la comparecencia de Paz Pérez por los fondos europeos no quise hacer sangre por la buena sintonía con ella, pero soy consciente de que intentó engañar tanto a la ciudadanía como a la prensa, cuando dijo que Lalín estaba a un 57% de la estrategia, casi como A Estrada que anunciara el 60%. Lo que no dijo Paz Pérez es que ese porcentaje era obra contratada y que la de A Estrada lo es ejecutada”.