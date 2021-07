Cando Vigo se fixo aldea

Andrés Salgueiro Troitiño teno claro: a tradición non se pode perder. Esa foi a base para o seu proxecto de fin de ciclo de Dirección de Servizos en Restauración. As esixencias académicas obrigárono a desenvolver unha idea dende cero e Salgueiro decidiu crear un restaurante en Vigo que conservase a esencia da gastronomía do rural. “Visualizaba a aldea dentro dunha urbe avanzada. Quería levar a paisaxe e a terra a un contexto urbano”, explicou. “Esta sería a única maneira de non perder os sabores que aínda quedan na casa das nosas avoas e das nosas nais”, indicou o silledense. De feito, o seu proxecto tivo tanto éxito que non só foi cualificado coa nota máxima, senón que o departamento de normalización lingüística do centro no que estaba, o CIPF Manuel Antonio, outorgoulle un premio pola calidade e recoñecemento da lingua galega no seu proxecto.

“Son galegofalante e creo que á lingua fanlle falta este tipo de iniciativas. É certo que en Vigo non se emprega moito o idioma, pero eu quixen adquirir un compromiso co galego”, apuntou. De todas formas, non lle resultou tan doado como pensaba. “No mundo da restauración utilízanse moitos castelanismos,”, engadiu o estudante.

Paixón polos viños

Pero a verdadeira paixón de Andrés son os viños. A tradición familiar e o gusto de seu pai polo mundo da viticultura foron os alicerces deste desexo. Por iso, o vindeiro ano quere seguir formándose e facer un novo ciclo co que especializarse en viños. Coñecer ben de preto cal é o seu proceso de formación e de produción, dende que é uva ata que se converte en botella.

De feito, un dos trazos característicos do restaurante no que baseou o seu proxecto foron os viños. “Teño debilidade por eles. Para o meu traballo elaborei una carta extensísima, de máis dun cento. Gústame apostar polos produtos exclusivos e de autor, aqueles que non podes atopar facilmente en calquera outro lugar”, explicou Salgueiro.

É máis, esa é unha das bases irrenunciables do seu traballo, xunto á importancia da terra e de Galicia. Tal é o protagonismo da cultura propia que no deseño do seu restaurante tamén incluíu unha decoración particular. “Quería que o teito estivese cuberto de vigas como as que se poden atopar nas casas de aldea. Temos que conservar a tradición”, apuntou o estudante.

Un proxecto real

De feito, o seu proxecto de fin de ciclo é todo un simulacro. Pero un dos que se poden levar perfectamente á vida real. Segundo explica Salgueiro, o deseño do restaurante tiña que ser o máis realista posible, capaz de que el mesmo o puidera levar á realidade. “Tíveno todo en conta. Ata fixen facturas para demostrar o viable que era o meu proxecto”, detallou o silledense. De feito, o tribunal que corrixiu o seu traballo, o mesmo que decidiu outorgarlle o 10, só lle fixo unha pregunta: “Serías quen de levalo á realidade?”, recorda Salgueiro.

“Claro que me gustaría”, confesou o estudante. Porén, prefire manterse na cautela, consciente dos tempos complicados que corre a hostalería. Recoñece que o emprendemento non é doado e que o contexto actual é incerto. “Quero seguir formándome. Quero aprender o máximo. Polo menos, nos próximos dous anos e logo xa se verá”, dixo o silledense.

“Sempre me gustou este traballo”, indicou en relación á hostalería. “Estar en contacto coa xente, non parar, o movemento constante”, continuou explicando. E aí está Andrés, paseniño, coa cautela dun bo estudante e coa mellor ferramenta para acadar o éxito: a vocación.