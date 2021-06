El turismo rural se asegura ya una reserva del 60% para este verano y con estancias largas

Hay motivos para el optimismo. Tras un duro año y medio de pandemia, parece que el turismo rural de las comarcas comienza a reflotar. Se espera que la temporada estival, que acaba de comenzar, atraiga a todos aquellos visitantes que buscan lugares tranquilos, al aire libre y sin demasiadas aglomeraciones. Así lo expone la presidenta de la asociación de casas de turismo rural Mar de Compostela, Ana Villamayor. Ella misma confirma que las perspectivas son buenas puesto que a estas alturas estiman un 60% de ocupación para los meses de julio y agosto. Sin embargo, la hotelera llama a ser precavidos. “Todavía estamos recibiendo llamadas para reservar. En julio hay menos ocupación que en agosto. De hecho, en su primera quincena podemos decir que la ocupación alcanza entre el 80 y el 85%”, indica Villamayor.

Otro de los rasgos más característicos de los turistas que se sienten atraídos por esta zona es que son, fundamentalmente, nacionales. De hecho, el turismo internacional parece que todavía no remonta, mostrando la incertidumbre y la crisis sanitaria que todavía se atraviesa. En lo que respecta al perfil medio del visitante, Villamayor dice que no dista mucho del de otras temporadas. “La mayor parte son familias y parejas. Además, suelen optar por estancias largas, de entre cinco y siete noches”, explica.

Lo que sí nota Villamayor es que “la gente está deseando salir”. De hecho, ella considera que el turismo rural se ve beneficiado porque muchos visitantes buscan sitios pequeños, en los que puedan entrar en contacto con la naturaleza, donde la tranquilidad y la calma vayan por delante de todo lo demás. A mayores, Villamayor indica que A Estrada es un buen destino porque se sitúa en el centro de Galicia.

Las perspectivas para el turismo rural, según la presidenta de Mar de Compostela, son buenas. “Parece que está eclosionando un poco. Esperamos que todo siga bien y la situación continúe por el mismo camino”, apunta. Sin embargo, recuerda los duros momentos que ha tenido que atravesar el sector durante la crisis sanitaria. “El auge del turismo rural empieza ahora. Hasta el momento estuvimos cerrados, como tantos otros. La gente no podía salir y los cierres perimetrales nos perjudicaban”, continúa detallando la hotelera. De hecho, hace hincapié en que muchos negocios tuvieron que cerrar durante los meses más duros de la pandemia aunque, por fortuna, solo fue de carácter temporal. “De las casas que forman parte de la asociación, ninguna tuvo que cerrar definitivamente. Nosotros nos mantenemos optimistas y sabemos que hay que seguir luchando. Han sido tiempos difíciles, los gastos fijos hemos tenido que seguir pagándolos y muchos de nuestros trabajadores han tenido que ir al ERTE”, concluye.

Uno de los productos estrella del turismo rural eran los paquetes turísticos. Antes de la crisis sanitaria por coronavirus, la oferta de packs vacacionales constituían todo un reclamo para los visitantes. Uno de los más atractivos era el TuriRapa, una propuesta que arrancaba la temporada alta y combinaba el turismo rural con la experiencia de vivir la Rapa das Bestas en primera fila. Sin embargo, el coronavirus asestó una tremenda estocada al turismo de la zona, que este año decide volver a prescindir de los paquetes turísticos y, por consiguiente, del TuriRapa. Tal y como explica Villamayor, no tienen certezas de cómo será la Rapa de este año, que está previsto que se celebre a finales de agosto. “No sabemos cómo se va a desarrollar la fiesta ni cuáles serán los aforos. Esto nos complica bastante que podamos ofrecer el paquete turístico de todos los años”, apunta la presidenta de Mar de Compostela.

Desconcierto y miedo por el brote de Mallorca

Una de las noticias más polémicas de los últimos días es el brote de coronavirus de Mallorca, que ha generado un millar de personas contagiadas y muy jóvenes. Desde las agencias de viaje locales advierten que este tipo de noticias pueden llegar a infundir miedo en los turistas. “El turismo que hacen esos chicos no tiene nada que ver con el familiar. Sin embargo, sí te los puedes encontrar en el hotel o en la zona. Eso genera miedo”, explica Pelayo Bergueiro, de Viajes Sanpaio. Él apela a la responsabilidad. “Este tipo de situaciones no solo nos afectan a nosotros, sino a todo el mundo”, añade. Una opinión compartida por el presidente de la Asociación Gallega de Agencias de Viajes (Agavi), Juan Antonio Rivadulla. “Es importante no sacar la información de contexto. El tipo de viaje del que salió el brote de Mallorca no tiene nada que ver con la forma en la que viaja una pareja o una familia”, indica. Además, insiste en que este tipo de noticias no favorecen al sector y consiguen generar desconcierto y malestar. “Las agencias solo gestionamos el viaje, no controlamos a los clientes”, aduce, poniendo el foco en lo perjudicial que resultan este tipo de situaciones en un sector ya de por sí dañado por la pandemia.