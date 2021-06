La concejal responsable de la estrategia Edusi Lalín Ssuma 21, Paz Pérez Asorey, anuncia que las obras de la senda peatonal de Xaxán, están ya muy avanzadas y proseguirán con la colocación del la solera de la misma y la instalación de las correspondientes luminarias que dejarán totalmente operativa esta senda que va desde la parroquia de Xaxán hasta la rotonda de la Rolda Leste, paralela a la carretera provincial Lalín-Brántega.

La empresa Taboada y Ramos, adjudicataria de los trabajos, acometió la excavación de la plataforma, colocación de la base sobre la que se asentará la zona de paseo y la instalación de los servicios, tanto de las canalizaciones eléctricas cómo de las canalizaciones de recogida de pluviales. Esta senda, próxima a finalizarse, contará con un afirmado de zahorra cementada y con una separación de la calzada de la carretera provincial a través de “mojones” que permitirán que los coches no se adentren”.

Este tramo que se afirmará e iluminará en próximas fechas cuenta con una longitud de algo más de 520 metros y permitirá habilitar una senda peatonal de acceso a una de las parroquias perirubanas como Xaxán. Este proyecto enmarcado en la estrategia Lalín Ssuma 21 y cuenta con un presupuesto total de inversión de 78.198 euros.

Por otro lado, la junta de gobierno aprobó el pasado día 22 la certificación final del proyecto de urbanización de la calle Manuel Rivero que acometió también Taboada y Ramos como una de las actuaciones del plan DUSI. El acta de recepción de las obras había sido aprobada el pasado día 3.

En materia de infraestructuras la administración municipal también adjudicó la pavimentación de viales en Prado, Méixome y Prado –del Plan Concellos– a Construcciones Rafer por un montante de 164.004 euros. La misma compañía acometerá el contrato denominado Red de saneamiento en los núcleos de Belelle y Celemín en 131.344 euros; una intervención solicitada también con cargo al plan provincial.

Camino Ourense-Betanzos

En otro orden de cosas, el ejecutivo analizó un informe en relación a la interrupción de un tramo de un paso conocido como Camiño Real de Ourense-Betanzos, a su paso por la parroquia de Alemparte. Este asunto surge tras la alerta de un particular sobre la “apropiación” de un tramo del citado camino. La junta de gobierno tomó la decisión, en base a informes técnicos, de declarar como de uso público este paso. Y ordenar el ejercicio de las acciones necesarias para la defensa y recuperación de la posesión, y para tal efecto, requerir a un particular que en el plazo de 10 días lo deje libre retirando cuantos obstáculos impidan su uso y reponiendo el camino a su anterior estado. En caso de que no sea así, el ayuntamiento asumiría la ejecución subsidiaria de los mencionados trabajos.

El organismo representado por el grupo de gobierno adjudicó a la sociedad Dezaprotec, por 3.239 euros, el suministro de equipos de protección para el personal de la brigada contra incendios. Y a Alvarellos el suministro de cartelería y señalizaciones para el departamento de Medio Ambiente.

Financiación para el Museo do Xoguete

El Concello aprobó días atrás la adjudicación de un contrato menor a la empresa José Ángel Acuña Farto para el montaje de la exposición del Museo do Xoguete y zona introductora por un montante de 17.711 euros. Se trata de un paso más para avanzar en la puesta en marcha de la primera fase del plan museístico que se asentará en el Pazo de Liñares y que también comprende un espacio dedicado a las marionetas. Días atrás la edil de Cultura, Begoña Blanco, anunciaba para principios del próximo mes la posible apertura de esta infraestructura cultural. No obstante, hace un mes que el museo ya recibió visitas de escolares para contemplar la primera colección de juguetes traídos a la casona propiedad municipal. Dentro del área cultural la junta de gobierno acordó la adjudicación de un contrato de suministro de fondos bibliográficos a la empresa Nigraponte por valor de 3.235 euros. Y se ratificaron las ayudas a colectivos sociales por un importe total de 15.000 euros, repartidas del siguiente modo: Carabelo (3.579 euros), Cruz Roja (3.600), Apalc (2.385), Morea (2.800), O Mencer (1.234) y 1.400 para la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).