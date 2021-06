Tres de cada diez vecinos pernoctan fuera de su municipio

La movilidad diaria, en distancias considerables, por razones de índole laboral es algo cotidiano en las grandes urbes, pero en Deza y Tabeirós-Montes también hay un importante porcentaje de vecinos que tiene su empleo fuera de su lugar de residencia. Esta es una de las conclusiones que podemos extraer de los estudios estatales de movilidad que toman como herramienta para detectar estos flujos las señales de la telefonía móvil.

Este informe, de diciembre del año pasado, concreta que en la zona son 16.070 personas localizadas en un territorio concreto las que pernoctan en otro municipio; es decir, estaríamos hablando de tres de cada diez ciudadanos. De este dato destaca A Estrada como el concello donde más gente llega a diario pero luego se va a dormir a su casa, en otra localidad. Son 4.584, frente a 2.954 que eligen Lalín y 1.813, Silleda. Otros 1.547 corresponden a Vila de Cruces y 1.623 al área formada por Rodeiro-Agolada-Dozón. Otros 1.433 se incluyen dentro de Forcarei-A Lama y 2.116 en Cerdedo-Cotobade y Campo Lameiro.

El informe analiza otros parámetros como los lugares de procedencia de la gente que pernocta en un concello determinado y en este caso destacan los 27 municipios que aportan población temporal diaria a A Estrada o una veintena a Lalín. A consecuencia estos flujos de movilidad se puede extraer el saldo de población que entra y sale de cada ayuntamiento. En Lalín es positivo en 749 personas, Silleda (768), Vila de Cruces (549), Rodeiro-Agolada-Dozón (888), Forcarei (200) y 691 en el municipio fusionado. A Estrada es el único caso que cede vecinos a consecuencia de este fenómeno; en concreto 453 personas, lo que representa una variación negativa del 2,23 por ciento.

La rehabilitación del área urbana de interés cultural y patrimonial de Lalín de Arriba, desarrollada dentro del plan DUSI, está próxima a su fin. En las últimas semanas se llevó a cabo a pavimentación total de una zona en la que hay varias edificaciones catalogadas desde el punto de vista patrimonial. La imagen lograda tras estas obras se corresponde con la interpretación de la información histórica obtenida y analizada durante la redacción del proyecto. Así, se reinterpretó el eje enlosado como lo que tenía la calle Calzada antiguamente, y los bordes también pétreos que se observaban en fotografías antiguas del entorno. El resto de la vía se resolvió con hormigón lavado colorado, a semejanza del camino de tierra preexistente. La actuación se componen del trazado de la calle do Cruceiro, desde la Rolda Este hasta pasada la plaza de la iglesia. Las ediles Paz Pérez y Begoña Blanco valoran una intervención en la que se tuvo un especial cuidado en la imagen de tres puntos singulares: la plaza conformada por la iglesia junto a las Casas de Moure y de Marcial, la Praza do Cruceiro y una nueva y pequeña plaza que se generó con la adquisición de los terrenos por parte del ayuntamiento, en el entronque de la Rolda Este con Cruceiro. Este espacio se conforma como punto de entrada y de bienvenida a los peregrinos del Camiño de Inverno. Se crea así en ese emplazamiento un área de reposo y mirador, con mesas y bancos para el descanso, a la sombra de un arbolado autóctono Todas las actuaciones están finalizadas y en estos días se están viendo completadas con trabajos de eliminación del tendido aéreo eléctrico. La obra preveía el soterrado del cableado para lo cual se ejecutaron canalizaciones enterradas. Esto posibilitará la eliminación de los postes de hormigón y de madera que no estaban acordes coca entorno. Asimismo, la empresa de telefonía ha previsto realizar idéntico proceso en los próximos meses, ya que segundo indicaron, entra en su programa de renovación de líneas y servicios, siendo la empresa prestadora del servicio quien asuma el coste, eximiendo al Concello del mismo. La supresión del tendido aéreo “contribuirá a lograr una imagen que integra historia y tradición en un ámbito dotado de unos completos servicios urbanos de última generación, ya que se dotó a la totalidad del entorno de nuevas redes de abastecimiento de agua y de gas, saneamiento, electricidad y telecomunicaciones”, destaca el gobierno local.