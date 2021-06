Los socialistas lalinenses exigen al gobierno local el arreglo de la Fonte do Campiño de Lalín de Arriba. Aseguran que el manantial no funciona desde hace aproximadamente un año debido a la obstrucción de una de las canalizaciones. “Pese a las reiteradas peticiones de arreglo por parte de los vecinos, la incompetencia del gobierno provoca que en todo este tiempo fuese incapaz de poner solución al problema. Se preguntan si el edil Nardo Seijas está en el gobierno “para algo más que para cobrar, pues en dos años no se le conocen actuaciones ni iniciativas y el propio alcalde dijo de él en pleno “que no sabe más”, apunta el PSOE.