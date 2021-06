El edil delegado de Emprego de Lalín, Avelino Souto, anuncia que estos días los alumnos del taller de empleo Foresta Lalín III están realizando trabajos de acondicionamiento del Paseo do Pontiñas que abarcan el desbroce manual de la ribera del río, el acondicionamiento y tala de árboles caídas, poda de ramas bajas y chupones en algunos árboles. Son actuaciones que acaban de ser visitadas por el concejal junto con la directora del taller en los que pudieron comprobar para la buena evolución de los trabajos.

Además de esta actuación, el alumnado actúa este mes en el remate de los trabajos en la pista de Liñeiras-Portela en Zobra, iniciados a mediados de mayo. Se desbrozaron caminos, cunetas y taludes; poda de las ramas que invaden las pistas; limpieza de tajeas, colocación de tubos de drenaje y realización de bocas en piedra. En el caso de los montes mancomunales de Bermés esta semana también se iniciaron los trabajos de desbroce manual en el entorno de las rocas existentes en la zona de Pena Cabalada, que se encuentra actualmente rodeada de matorral, con el fin de evitar que sean deterioradas por un potencial incendio, y realizar la apertura de sendero de acceso que comuniquen las diferentes formaciones rocosas entre sí con el fin de hacerlas accesibles.

Por otro lado, el concejal de Compromiso Miguel Medela tildó de profunda vergüenza ajena” el resultado de los trabajos de desbroce que está llevando a cabo el Concello en diferentes pistas de Vilatuxe. “Les llamo desbroces por llamarse algo, porque en realidad esto no es más que una chapuza que no tiene forma ni justificación posible”. Ejemplifica esta cuestión en los viales de acceso a Pozo do Boi, “que en lugar de estar impolutos como deberían en esta época del año, muestran una imagen deplorable que prueba el desinterés e incluso desprecio del gobierno con Vilatuxe”. Dice que en muchos casos resulta complicado saber por dónde pasó una desbrozadora o solo se pisó la hierba. Indica además que no estamos solo ante una cuestión estética de las pistas sino de seguridad vial.