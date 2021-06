El San Paio abre la veda a la verbena y marca pauta para las fiestas de verano

A Estrada está en fiestas y, a diferencia de 2020, este año sí lo parece. No hay luces en las calles pero sí banderillas y bullicio por el casco urbano. Las patronales de San Paio levantaron en su primer día la veda a las verbenas y ayudaron a marcar la pauta para un verano de fiestas, aplicando los protocolos diseñados por la Xunta y vigilando muy estrechamente el cumplimiento de la normativa COVID.

La mañana empezó como lo haría la de un San Paio completamente ajeno a la pandemia: con bombas de palenque. A las 11.00 horas comenzó a escucharse la música, de la mano del pasacalles de la Charanga Os Xirimbaos. Su alegría se unió al ambiente distendido de una jornada festiva en el municipio, con los ciudadanos en la calle y las terrazas agradeciendo el buen tiempo.

Después de que arrancase el II Torneo de Pádel Concello de A Estrada en las pistas municipales, al mediodía se inauguró la exposición fotográfica Memorias da Troula en casi una treintena de escaparates comerciales, una retrospectiva centrada en la celebración de las fiestas. Ya al mediodía tomó el relevo la música, con el Obradoiro de Música Moderna Carlos Barruso, que paró momentáneamente su concierto en la Praza do Mercado para el pregón de inauguración de los festejos, este año a cargo de Mari Rivadulla y Sali Torres, integrantes del dúo cómico As Lerchas. Sus personajes, Fenita e Margarita, demostraron que son profetas en su tierra. No en vano, el inicio de su intervención suscitó el levantamiento de carteles entre el público en los que podía leerse Sodes un orgullo para nós.

Aunque lo intentaron, As Lerchas se escapaban a cada rato de la estructura de pregón que querían hilar ante el público. Margarita insistía en que era un momento serio, pero las interrupciones de Fenita dejaban claro que no entienden la fiesta sin humor. Así hicieron algunos guiños a la actualidad municipal, desde las obras de la alameda a las del nuevo centro de salud o los usos del antiguo ambulatorio, pasando por los baches del rural o el repaso a la política local. “O noso Juan está agora en Madrid e codéase con xente importante. Ten o teléfono do presidente do Goberno”, dijo Margarita en alusión al cargo de diputado nacional del teniente de alcalde Juan Constenla. “Tamén Gayoso ten o noso e debeuno perder”, espetó Fenita.

A media tarde y en la Praza da Feira los pequeños pudieron recuperar el tiempo perdido en las atracciones. La quincena de opciones disponibles sigue un estricto protocolo para garantizar la seguridad sanitaria, como es el caso de la desinfección de las plazas después de cada viaje. Os Xirimbaos volvieron con su música, convirtiéndose casi en teloneros de una verbena que arrancó a una hora poco habitual. A las 20.00 horas la alameda municipal se estrenó para este tipo de eventos con la actuación de la orquesta Galilea. Sin embargo, costó que la cosa se animase, teniendo en cuenta que la ciudadanía todavía no tiene costumbre de que la verbena nocturna sea, en realidad, con el sol todavía brillando.

El recinto donde actuó la orquesta se encontraba delimitado y con un aforo fijado en 250 personas. En este espacio se decidió que el público pudiese quedarse de pie, cada uno con un espacio estimado en 3 metros cuadrados de pista de baile. Para acceder a la zona vallada los asistentes tuvieron que hacer entrega de las invitaciones e indicar su nombre, apellido y teléfono, además de pasar por la higienización de manos en este mismo control de acceso. Una vez dentro del recinto, impera la libertad de baile, eso sí, en el caso de que se pretenda bailar pegados tiene que ser exclusivamente con convivientes.

Al cierre de esta edición estaba previsto que Guadi Galego tomase el relevo en el plano musical, con un aforo de 600 espectadore para seguir un concierto sentados en la Praza da Constitución.

Las fiestas –que tienen como hora de cierre la una de la madrugada– continúan hoy con la presentación del libro A Historia da Radio, de Pedro Pérez (desde las 11.00 en la Praza do Mercado y con formato de programa radiofónico); concierto de la Banda de Música Municipal de Santiago (13.00), Lume na Lareira, Pakolas (Praza do Mercado, 18.00 horas), Batucada Latexo Percusión, A Banda da Loba y Fredi Leis.

El pregón “de altura” con As Lerchas

As Lerchas ofrecieron ayer un pregón de altura.En sentido literal. El dúo cómico sacó el metro e hizo una comparativa de la talla del alcalde, José López Campos, y el edil de Festas, Gonzalo Louzao. Bromearon con que no le llegaba el metro que llevaban para registrar los más de dos metros de altura del regidor estradense, cantando que Louzao se queda en 1,92. No obstante, recordaron su juventud y remarcaron que todavía le queda tiempo de crecimiento.