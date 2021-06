La Valedora do Pobo registra 24 quejas sobre el funcionamiento de los concellos

El impacto del coronavirus aumentó el número de asuntos, sobre todo a partir de junio, cuando arrancó la desescalada. Así, si en 2019 hubo 2.276 asuntos, en 2020 se llegó a los 2.912. Precisamente, en las quejas de oficio para supervisar el buen funcionamiento de la administración durante la crisis sanitaria, aparece Silleda. En abril de 2020, la Valedora indica al gobierno local que inició de oficio una queja a raíz de que el temporal del 18 y 19 de diciembre de 2019 dejó durante dos semanas sin teléfono ni internet a vecinos de Rellas, Escuadro, Graba y Laro.

El Concello le remite información en que indica incidencias además en Lamela, Breixa, Oleiros o Manduas, y que el 8 de enero (21 días después de la borrasca) comenzaron las primeras actuaciones para restablecer el servicio. El alcalde, Manuel Cuiña, se reunión con los afectados, el Concello contactó con Movistar y creó la Oficina de Asistencia al Afectado. Ante esto, la Valedora sugiere que dicho protocolo sirva de precedente para incidencias similares. El Concello admitió la sugerencia.

Contenedores en Lalín

También tomó nota de consejo Lalín, para reubicar contenedores en una aldea. Desde 2018, los malos olores y la basura afectan a la casa a la que están pegados. La reclamante indicó a la Valedora que ya tuvo reuniones con el gobierno, y que en agosto de 2019 denunció la situación al Seprona. Tras la remisión del expediente al Concello, éste se muestra dispuesto a reubicar los colectores o a hacer un seguimiento de su limpieza.

La Valedora do Pobo describe otras dos sugerencias, a Cerdedo-Cotobade y Rodeiro. A Cerdedo-Cotobade hubo que hacerle un recordatorio de deberes legales, al obviar el escrito de un vecino en, enero de 2020. En ese escrito, el reclamante hacía constar que en una puja de caballos salvajes, solo aparecieron 9, pese a que habían sido capturados 13, el 26 de octubre de 2019, para esa subasta. El vecino reclamaba una sanción para los cuatreros por el presunto robo. El Concello alegó que no respondió porque no tenia constancia de los hechos, y acepta la sugerencia de que se conteste en plazo a las solicitudes y peticiones que s ele formulen.

Rodeiro aún tiene pendiente una recomendación para reponer la legalidad urbanística por la presunta ocupación y cierre de un camino público, denunciado ya ante el Concello en 2013. En la parcela hay una granja de porcino, sin licencia al faltar una intervención para determinar si afecta al yacimiento arqueológico de Lama de Mena.

Falta de transparencia en Agolada

El informe reserva un apartado para quejas sobre falta de transparencia ante iniciativas de los concejales. Aquí figura la reclamación que elevó el PP de Agolada por la falta de transparencia del gobierno local al no convocar los plenos ordinarios o al no tener en cuenta la condición del grupo de la oposición. El Concello señaló que contestaría, recoge el informe. En su labor de revisión de la administración local, la Valedora do Pobo tuvo que reiterar la petición de informes hasta en 2 ocasiones al Concello de A Estrada, por dos quejas, y al de Rodeiro, por 3.

Al margen de esas 24 quejas sobre el funcionamiento de la administración local, el estudio contabiliza las quejas por lugar de procedencia, ya que pueden versar sobre otras cuestiones como derechos humanos, inclusión social o educación, por ejemplo. Así desde las comarcas los vecinos y vecinas remitieron en total 70 quejas: De nuevo A Estrada lidera la lista, con 29 expedientes, seguida de Lalín, con 17. Los residente en Silleda remitieron 9, y los de Agolada, 5. Desde Rodeiro llegaron 4, y de Dozón 3. Hubo una tanto desde Vila de Cruces como Forcarei y Cerdedo-Cotobade.