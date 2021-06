Guerra en el cooperativismo dezano

El presidente de la cooperativa dezana Xuncoga, Manuel Fernández, acusa a la sociedad cambota O Rodo de adeudar en torno de 400.000 euros de pienso en los últimos meses y conmina a su máximo dirigente, José Luis Camiñas, a desbloquear una situación que compromete la liquidez de la entidad de segundo grado con sede en el parque empresarial Lalín 2000.

Fernández –recientemente reelegido presidente de Xuncoga– apunta directamente a Camiñas por desatender los compromisos de su cooperativa con Xuncoga cuando O Rodo es la que más peso tiene dentro de la sociedad aunque no la que más pienso consume. Explica que en cuestión de días vence el plazo de un pagaré expedido por la entidad rodeirense correspondiente al mes de mayo, pero además también tendría pendientes otras mensualidades anteriores. Insiste Fernández en que el montante económico pendiente es de tal magnitud que Xuncoga podría verse abocada a capear con problemas de liquidez a corto plazo “si no se ponen al día”, en alusión a O Rodo; la principal cooperativa de las comarcas. No obstante, Manuel Fernández reconoce que hay otras cooperativas socias que también tendrían obligaciones pendientes y por eso insiste en la necesidad de que las de mayor dimensión y, en consecuencia, las que más pienso consumen, asuman sus compromisos económicos.

Consultado por este asunto, Camiñas reconoce que O Rodo sí tendría cuentas pendientes, aunque no desde el punto de vista técnico pues los pagarés en favor de Xuncoga están emitidos y por tanto podrán ingresar el dinero. Además, el plazo de abono de la última facturación todavía expira el próximo día 28. El presidente asegura que la sociedad cambota está en el mejor momento de su historia, sobre todo, por la cifra de negocio de su gasolinera y calcula que O Rodo dispone en el banco de 700.000 euros. Es decir, no estamos ante un problema de liquidez. ¿A qué obedece entonces la estrategia de Camiñas? Según él, por defender los intereses de los socios de O Rodo y exigir las mismas condiciones y trato respecto de las demás cooperativas socias de Xuncoga.

“Lo que tiene que hacer es ejercer como presidente, que fue reelegido cuando no le tocaba y nadie le obligó a presentarse”, espeta Camiñas a Fernández, a quien invita, si no es capaz de gestionar Xuncoga, a irse. Camiñas dispara contra Fernández por, a tenor de su testimonio, poner en el disparadero a O Rodo y ser tibio con otras cooperativas que, por distintas razones, sí tienen cuentas pendientes. “Lo que tengo que hacer es velar por los intereses de los socios de O Rodo”, insiste. El rodeirense no descarta la salida de su cooperativa de Xuncoga [donde ostenta el mayor porcentaje societario] y llegado el caso esta posibilidad sería expuesta a los socios en asamblea.

En definitiva, lo que aquí subyace es un claro enfrentamiento entre Fernández y Camiñas, que a su vez este último acusa de cuestionar solo a O Rodo y no a otras cooperativas. Lo peor de esta batalla es que se podría estar levantando la liebre sobre supuestos problemas de subsistencia de una de las sociedades agrarias de mayor peso en las comarcas. La guerra parece que solamente acaba de empezar.